Wegwijzer AI en Corona steun in strijd tegen Covid-19

Hoewel de hoogtepunt van de coronacrisis voor nu even achter de rug lijkt, zal de impact van het virus zich nog lange tijd doen voelen. Kunstmatige intelligentie kan in het kader van COVID-19 bijdragen aan het stellen van de diagnose en het verbeteren van behandelmogelijkheden van patiënten die nu, of in de toekomst, van COVID-19 verdacht worden. De afgelopen maanden zijn er al diverse initiatieven op dit gebied naar buiten gebracht.

Op de vraag hoe AI snel en verantwoord kan worden ingezet, moet de ‘Wegwijzer AI en Corona’ antwoorden geven. De wegwijzer bevat FAQ’s, publicaties, databronnen en best-practices. Daarnaast zijn er richtsnoeren te vinden voor de uitleg van wetgeving en hulpmiddelen voor het analyseren van informatie. Zorgprofessionals en innovators kunnen de informatie gebruiken in aanvulling op de eerder gepubliceerde ‘Wegwijzer AI in de zorg’.

AI in zorg meer in belangstelling

Het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid moet zorgpartijen helpen de potentie van AI om te zetten naar concreet ervaren waarde voor patiënten, zorgverleners en burgers. Dat kan onder meer door nieuwe initiatieven samen te brengen en te ondersteunen, kennis te delen en samen met het veld hulpmiddelen voor ontwikkeling en implementatie van betrouwbare en mensgerichte AI te ontwikkelen. AI in de zorg staat sinds de uitbraak van het coronavirus nog meer in de belangstelling.

“We horen en zien zoveel mooie initiatieven uit het veld,” stelt programmamanager Annemieke Nennie. “De kennis en inzichten van iedereen die nu hard aan het werk is, is zeer waardevol om anderen snel op weg te helpen. Zo krijgen we samen controle over het coronavirus en werken we aan een toekomst met de juiste zorg, op de juiste plek.”

In het kader van de pandemie is er vanuit de NL AI Coalitie een speciale themagroep COVID-19 AI-toepassingen ingericht. Voor deze themagroep trekt VWS het initiatief om alle AI-toepassingen die momenteel in het kader van COVID-19 worden ontwikkeld of zijn toegepast te verzamelen in één centrale lijst. COVID-19 toepassingen kunnen gemeld worden via dit formulier.

Wegwijzer AI in de zorg

De ‘Wegwijzer AI in de zorg’ bundelt informatie over wetten, kaders, Kamerbrieven, (onderzoeks-)rapporten en praktische handreikingen met betrekking tot AI in de zorg. Deze wegwijzer is bedoeld voor (zorg)professionals die willen starten of bezig zijn met het ontwikkelen of toepassen van AI. Speciaal voor de aandachtspunten die extra van toepassing zijn bij de implementatie van AI-toepassingen in relatie tot COVID-19, is er de Wegwijzer AI en Corona.

De wegwijzer AI en Corona is mogelijk gemaakt in samenwerking met ervaringsdeskundigen uit het veld. Best practices of publicaties met betrekking tot corona die vrij ter beschikking staan, kunnen gestuurd worden naar sturen aan di-ai@minvws.nl. Wie een COVID-19 toepassing in ontwikkeling heeft en die wil delen met de Nederlandse AI Coalitie, kan dat doen via dit formulier.