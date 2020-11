Welzorg vergoedt innovatieve Smartglass rolstoelbesturing

In Duitsland wordt dit systeem voor rolstoelbesturing al geruime tijd vergoed door zorgverzekeraars. In Nederland heeft Welzorg besloten Munevo Drive en de Smartglass app ook te vergoeden. De eerste Nederlandse gebruiker, ALS-patiënt Peter Snoek uit Maastricht, ontving het systeem onlangs voor zijn rolstoel.

Munevo Drive is voortgekomen uit een idee van een aantal studenten aan de TU van München. Het systeem is ontwikkeld om rolstoelgebruikers met beperkte handfunctie meer vrijheid en zelfredzaamheid te kunnen bieden. “Mijn handfunctie gaat met de dag achteruit. Op deze manier hoop ik nog een tijd redelijk zelfstandig te kunnen zijn”, aldus Peter Snoek.

Meer dan rolstoelbesturing

Het systeem maakt gebruik van een Smartglass. Dit is een slimme bril met ingebouwde camera zoals de Google Glass van een tijdje geleden. In combinatie met een app wordt de Smartglass geschikt gemaakt voor de besturing van de elektrische rolstoel. De gebruiker kan zijn rolstoel vervolgens in beweging zetten door met zijn hoofd te knikken. Door het hoofd te draaien kan de rolstoel naar links of rechts gestuurd worden.

Maar het systeem kan meer. Met de juiste software en training kan de Smartglass en het Munevo Drive systeem ook gebruikt worden voor de aansturing van, bijvoorbeeld, een robotarm of smart-home producten. Onderstaand (Duitse) demovideo toont hoe Munevo Drive met de Smartglass werkt.

Presentatie van Munevo Drive en Smartglass

“Als er sprake is van een progressieve aandoening, is het belangrijk om ook te kijken naar de mobiliteit in een later stadium. Ik geloof zeker dat dit een goede oplossing is voor mensen met een beperkte handfunctie. Een goede controle van het hoofd en nekstabiliteit zijn daarbij wel van belang”, vertelt Erwin Punte, Specialist Electronica en Besturingstechniek bij Welzorg. Hij begeleidt cliënten tijdens het keuzetraject van een rolstoelbesturing.

Op dit moment is het systeem beschikbaar voor een selecte groep rolstoelgebruikers. Zolang als de handfunctie nog voldoet, wordt gekozen voor de goedkopere, eventueel aangepaste, joystick besturing.