Wervelkolom operaties in hybride OK Nij Smellinghe

Doordat deze complexe wervelkolom operaties nu ook in de hybride operatiekamer van het Friese ziekenhuis uitgevoerd kunnen worden, hoeven patiënten hiervoor niet meer doorverwezen te worden naar een academisch of topklinisch ziekenhuis.

“Op de hybride operatiekamer maak ik gebruik van de CT-scan. Deze geeft een 3D-beeld, waardoor ik tijdens de operatie de positie van de implantaten kan controleren en wanneer nodig kan aanpassen. Tijdens de operatie weten we dat alles goed is gegaan en kunnen we de patiënt direct laten weten dat deze geslaagd is”, vertelt Mike Abu Saris, neurochirurg in ziekenhuis Nij Smellinghe.

Minder invasieve operaties

Voor de komst van de hybride OK werden sommige operaties zoals de spondylodese aan de rug en nek ook al wel in het Nij Smellinghe uitgevoerd. Bij deze ingreep worden twee of meer wervels vastgezet door middel van implantaten. Het grote voordeel van de live 3D-beelden die ter ondersteuning van de chirurg dienen, is dat de ingreep daardoor minder belastend wordt, met een kleinere kans op complicaties en sneller herstel.

“Vanaf dag 1 na de operatie kon ik weer goed lopen, zonder uitstraling naar mijn been. Wel heb ik de eerste 6 weken onder begeleiding goed mijn oefeningen gedaan en het wandelen langzaam weer opgebouwd. Na ruim een half jaar kan ik alles weer en binnenkort zwier ik weer over de dansvloer. Ik heb mijn vrijheid terug”, vertelt de zeer tevreden patiënt Gré na zijn operatie en herstel.

Samenwerking tussen zorgverleners

In de afgelopen periode hebben de operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, röntgenlaboranten, neurologen en verpleegkundigen samen veel kennis en ervaring opgedaan met de spondylodese in Nij Smellinghe.

“Het helpen van een rugpatiënt is echt een samenwerking tussen verschillende zorgbehandelaars, zoals de huisarts, fysiotherapeut, revalidatiearts, orthopeed en neuroloog. En wanneer de oplossing een operatie is, kom ik in beeld als neurochirurg. Door goed overleg, directe communicatie en de verschillende inzichten komen we samen met de patiënt tot de best passende behandeling”, aldus de neurochirurg.

Met het vernieuwde operatiecomplex geeft Nij Smellinghe uiting aan haar strategie ‘Samen bouwen aan duurzame zorg’. Hierbij maakt het ziekenhuis gebruik van duurzame en energiebesparende materialen. Zo is gebruik gemaakt van led-verlichting, energiezuinige apparatuur en goede isolatie waardoor de nieuwe gevel 70 procent zuiniger geworden.