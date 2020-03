Wetenschappers berekenen groei coronavirus uitbraak

Op korte termijn is dit waarschijnlijk ook voor Nederland mogelijk. Met behulp van de nieuwe dagelijkse gegevens worden hn modellen voortdurend verbeterd. Dit maakt de geschatte aantallen betrouwbaarder. De coronavirus voorspellingen worden dagelijks, op deze website, geüpdatet.

Nederlandse coronavirus voorspelling

Gisteren, 16 maart, was de eerste dag dat onderzoekers een dagelijkse voorspelling konden doen voor het aantal infecties in Nederland. Verwacht werd een stijging van 21 procent, tot een totaal van 1379 bevestigde corona gevallen. Daarbij werd benadrukt dat het een prognose betrof. Een voorspelling voor een langere periode is vooralsnog niet mogelijk. Dat heeft te maken met recente wijzigingen in het toetsbeleid van de Nederlandse overheid.

Uiteindelijk, volgens metingen en meldingen van het RIVM, kwam het totaal aantal positief geteste coronavirus gevallen in Nederland, per 16 maart, uit op 1413. Daarmee week de voorspelling van de Eindhovense wetenschappers ruim 2 procent af van de werkelijkheid. De eerste vijf dagen dat voorspellingen gedaan werden voor de eerder genoemde landen lag de nauwkeurigheidscore van de voorspellingen in 85 procent van de voorspellingen binnen een foutmarge van 5 procent.

“Wij wetenschappers moesten iets doen!”

“Onderzoekers over de hele wereld analyseren de groei van corona-infecties, maar het maken van nauwkeurige voorspellingen is best lastig”, zegt Edwin van den Heuvel, hoogleraar statistiek aan de TU Eindhoven. Samen met twee collega’s gebruikt hij zijn kennis van statistieken en groeicurven om berekeningen uit te voeren op de corona gegevens. “Wij zijn data-wetenschappers, daar moesten we iets mee doen”, zo licht hij verder toe.

Voor de vier zwaarst getroffen landen (China, Italië, Zuid-Korea en Iran) kunnen ze inmiddels met een nauwkeurigheid van 81% drie dagen van tevoren een schatting maken van het aantal nieuwe infecties en sterfgevallen door het virus. Van den Heuvel verwacht deze of begin volgende week ook betrouwbare gegevens voor landen als de Verenigde Staten en Nederland te kunnen produceren. De eerste Nederlandse voorspellingen die gisteren gedaan werden zijn een stap in de goede richting.

“We blijven ons model verbeteren, zodat we ook enkele dagen vooruit kunnen voorspellen”, aldus Van den Heuvel. Bovendien zullen ze kijken naar het effect van maatregelen en de structuur van de bevolking in China om de huidige maxima te verklaren. “Hiermee hopen we te kunnen voorspellen waar het maximum voor andere landen zal zijn, zodat we weten hoeveel mensen er in totaal besmet zullen worden of zullen overlijden als gevolg van het virus”, zegt Van den Heuvel.

Bevolkingsmodellen van Verhulst

Van den Heuvel vertrouwde op de beroemde logistieke functie die rond 1845 door de Belgische wiskundige Pierre Francois Verhulst werd ontwikkeld. Deze functie beschrijft hoe een populatie in de tijd groeit, in een S-vorm: in het begin groeit de populatie langzaam, gevolgd door een steeds groter wordende populatiegroei, die vervolgens tot een maximum afvlakt.

Ze hebben dit bevolkingsmodel voor het eerst toegepast op gegevens uit China. “Het totale aantal besmettingen in de provincies in China bleek die logistieke groei heel precies te volgen”, zegt Van den Heuvel.

De Chinese gegevens konden gebruikt worden om het voorspellingsmodel kalibreren en vervolgens schattingen te corrigeren voor het maximale aantal nieuwe infecties en sterfgevallen in andere landen. “De voorspellingen bleken juist voor Iran, Italië en Zuid-Korea.”

E-health coronavirus oplossingen verzameld

ICT&health lanceerde gisteren een website waarop elke partij die een werkende oplossing heeft voor zorg op afstand informatie over deze oplossing kan plaatsen. Met dit overzicht wil ICT&health bijdragen aan het snel en breed beschikbaar komen van toepassingen die een alternatief bieden voor fysieke zorg zoals consulten.

Voor zorgmedewerkers en professionals is al enige tijd een online informatieplatform rondom het coronavirus beschikbaar.