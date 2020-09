Whitepaper met succesfactoren voor digitale services

De whitepaper met 5 plus 1 succesfactoren voor digitale services in de zorg is tot stand gekomen op verzoek van het Ministerie van VWS. De succesfactoren worden in de whitepaper uitgebreid besproken: organisatie, bekostiging, cultuur, implementatie, techniek en gemak. De whitepaper is gebaseerd op de jarenlange ervaringen van BeterDichtbij.

In de afgelopen 2,5 jaar hebben al 32 ziekenhuizen en tientallen huisartsenpraktijken zich aangesloten op de digitale service en zijn al tienduizenden mensen eenvoudig digitaal in contact met hun eigen arts of zorgverlener. Tijdens de coronacrisis stelde BeterDichtbij haar dienstverlening drie maanden kosteloos beschikbaar.

Succesfactoren digitale services

Voor elke succesfactor zijn aan de hand van ervaringen uit de praktijk verschillende succesbepalende voorwaarden en tips geformuleerd.

De organisatie

integraal in visie

bevlogen opdrachtgever, vol zichtbaar intern en extern

gezamenlijke ambities en keuzes van IT en zorg

budget en ruimte voor programma, projectleider, etc.

communicatie over visie, serviceniveau en trots!

De bekostiging

waarde gedreven, want opbrengsten bestaan uit meer dan alleen geld

visie vóór laten gaan boven financiering (‘we moeten dit doen’)

eenduidig kader uitwerken voor intern, in communicatie focus op eenvoud en visie

De cultuur

open organisatie, (soms) met matrix opzet waarbij lopende programma’s sterk aanwezig zijn in organisatie

focus op continu bereiken van kleine veranderingen

patiëntbenadering en -tevredenheid hebben een vaste plek

CNIO/CMIO aanwezig en ruimte voor feedback van assistenten

trots op podium intern en extern over bereikte resultaten en vernieuwingen

De implementatie

ambitie en eindpunt zijn vastgesteld

er is een projectteam samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de hele organisatie

floorsupport voor medewerkers is ingericht

successen worden gevierd en voorlopers in het zonnetje gezet

De techniek

conceptuele en eigen architectuur visie

EPD in landschap samen met strategische partners

cloud waar mogelijk voor beter beheer en ontwikkeling

servicedesk 7 dagen per week voor medewerkers én patiënten

uitgangspunt wat de eigen zorgverleners nodig hebben t.b.v. fijn werken is leidend

Het gemak

slechts één of enkele functies met korte uitleg te gebruiken

eenvoudige interface die lijkt op wat je thuis ook gebruikt

vanuit EPD maar ook los snel te gebruiken

makkelijk bereikbaar op werkplek maar ook mobiel

intuïtief met snelle verbeteringen o.b.v. gedrag en gebruikersfeedback

Naast algemene ervaringen worden in de whitepaper ook een aantal best practice cases beschreven van verschillende zorginstellingen, waaronder de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen en het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam. De complete whitepaper van BeterDichtbij is hier te downloaden (pdf-link).