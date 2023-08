WHO lanceert initiatief voor digitale gezondheidszorg op G20

Tijdens de recente G20-topbijeenkomst heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), in samenwerking met G20 voorzitter India, een opmerkelijk initiatief gelanceerd om de wereldwijde digitale gezondheidszorg te stimuleren.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur-Generaal van de WHO, benadrukt het belang van samenwerking: “De erkenning van de unieke rol van de WHO en de steun van G20-landen en India’s voorzitterschap zijn cruciaal om gezamenlijk doelen te bereiken, die geen enkele partij alleen kan verwezenlijken. We zijn vastbesloten om landen te ondersteunen bij het versterken van hun capaciteiten en het verbeteren van toegang tot hoogwaardige digitale oplossingen voor een gezondere, veiligere en rechtvaardigere toekomst.”

Historisch moment

De Indiase minister van Volksgezondheid, Dr. Mansukh Mandaviya, noemt de lancering van het Global Initiative on Digital Health een historisch moment voor de G20 Gezondheidswerkgroep. Hij benadrukt dat het initiatief niet alleen een prioriteit aangeeft, maar ook gezamenlijke inspanningen van de G20-landen in concrete actie omzet. Het mondiale initiatief is een van de belangrijkste thema’s tijdens India’s G20-voorzitterschap. Het volledige rapport van GIDH kun je hier lezen.

Het belang van digitale gezondheidszorg werd tijdens de COVID-19-pandemie niet alleen onderstreept maar infectieziekte bleek ook een krachtige katalysator die een wereldwijde zorgtransformatie in gang zette. Veel landen hebben echter ondersteuning nodig om hun focus van losstaande digitale gezondheidsprojecten naar een nationale digitale gezondheidsinfrastructuur met passende regelgeving en beleid te verleggen. Het GIDH-initiatief heeft als doel dit te realiseren door middel van:

Het ontwikkelen van prioriteitsgerichte investeringsplannen voor digitale gezondheidstransformatie.

Het verbeteren van transparantie en rapportage van digitale gezondheidsmiddelen.

Het bevorderen van kennisuitwisseling en samenwerking tussen regio’s en landen.

Het ondersteunen van alomvattende benaderingen voor digitaal overheidsbestuur. In Europa wordt hiervoor onder meer de Eurepean Health Data Space opgetuigd.

Het verhogen van technische en financiële steun voor de uitvoering van de Wereldwijde Strategie voor Digitale Gezondheid 2020-2025 en de volgende fase daarvan.

Impuls voor digitale gezondheidszorg

De WHO en haar partners hebben substantiële toezeggingen gedaan, zowel financieel als in natura, om de lancering van dit nieuwe initiatief te ondersteunen. De bewezen voordelen van digitale gezondheid als katalysator voor gezondheidsresultaten en het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor gezondheid tegen 2030 zijn ondubbelzinnig duidelijk. Digitale interventies verbeteren de gezondheidszorg op meerdere manieren. Het loopt van het ondersteunen van individuen bij het beheren van hun welzijn tot het versterken van gezondheidssystemen via verbeterde toeleveringsketens en personeelsbeheer.

Het Global Initiative on Digital Health (GIDH) belooft een krachtige impuls te geven aan de wereldwijde inzet voor digitale gezondheid, waarbij landen en partners zich verenigen om tastbare en meetbare vooruitgang te boeken in de richting van een gezondere en duurzamere toekomst.

Internationaal congres ICT&health

In de gezondheidszorg staan digitalisering en e-health wereldwijd hoog op de agenda. Het kennisplatform ICT&health, Nederlands grootste zorginnovatieplatform, haakt daarop in door met een driedaags congres de internationale zorgwereld naar Nederland te halen. Het congres, dat zal plaatsvinden van 14 tot en met 16 mei 2024 in het MECC Maastricht, heeft als doel om de wereldwijde uitdagingen van de zorgtransformatie te duiden evenals de bewezen oplossingen, ontwikkelingen, de meerwaarde van digitalisering en de mondiale samenwerking hierin. Naar verwachting zullen zo’n 10.000 deskundigen uit de binnen- en buitenlandse zorg het congres bezoeken.