WHO maakt uitkomsten enquête ‘Digital health in Europa’ bekend

Het recente rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) belicht de groeiende invloed van digitalisering en biedt belangrijke internationale inzichten over de gezondheidszorg en de ICT-zorgmarkt in Europa. Dr. Hans Henri P. Kluge, WHO Regional Director for Europe, stelt dat het rapport fundamentele aspecten van transformatie behandelt. Denk daarbij aan de grote rol van leiderschap bij nationaal digitaal gezondheidsbeheer, de cruciale functie van EPD’s en de opkomende mobiele gezondheidssector. Ook wordt de kracht van big data en gegevensanalyse voor de gezondheidszorg benadrukt, waarbij het essentiële debat over privacy niet wordt vergeten.

Casestudies in verschillende landen

Het rapport bevat meerdere casestudies uit verschillende Europese landen en benadrukt de diversiteit van digitale gezondheidsinitiatieven wereldwijd. De aanpak van digitale transformatie varieert van land tot land en sommige landen zijn duidelijk verder gevorderd in digitalisering dan andere. WHO roept op om deze verschillen te overbruggen.

Digitale gezondheid heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt en biedt kansen om een meer ‘universele zorgverzekering’ te realiseren en de gezondheidszorg efficiënter, toegankelijker en effectiever te maken. De COVID-19-pandemie heeft de noodzaak van digitale transformatie in de gezondheidszorg benadrukt, terwijl tegelijkertijd de diversiteit in de digitale capaciteiten van landen aan het licht is gekomen.

Digital health in Europa

Het rapport is gebaseerd op gegevens die naar voren komen uit de enquête over digital health in de WHO Europese Regio in 2022. Het benadrukt de vooruitgang die is geboekt, maar wijst ook op gebieden waar verbeteringen nodig zijn. Het identificeert beleidsopties, faciliteiten en barrières om de succesvolle implementatie van digitale gezondheid in lidstaten te bevorderen.

Een opvallend aspect is de focus op de mobiele gezondheidssector, ook wel bekend als mHealth. Dit groeiende domein biedt duidelijke mogelijkheden voor innovatieve zorgtoepassingen, vooral in ontwikkelingslanden. Tijdens de G20-top in India kondigde WHO daarom in augustus 2023 al een mondiaal initiatief aan voor digitale gezondheidszorg, genaamd het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versnellen, met steun van G20-landen en partners.

Intersectoraal beleid

Het nieuwe rapport over de stand van zaken omtrent digital health in Europa, legt de nadruk op het belang van effectief bestuur van digitale gezondheidssystemen en het stimuleren van de oprichting en uitbreiding van nationale instanties voor digitaal gezondheidsbeheer. WHO moedigt lidstaten aan om intersectoraal beleid te ontwikkelen, gericht op gedeelde toewijding, universele relevantie en het bereiken van gezondheidsdoelen. Bovendien wordt benadrukt dat digitale gezondheidstechnologieën van vitaal belang zijn bij de voorbereiding op noodsituaties in de volksgezondheid. Het rapport benadrukt de noodzaak van richtlijnen voor de evaluatie van digitale gezondheidsinterventies en het belang van het creëren van een sterke bewijsbasis.

Digitale vaardigheden, zowel voor zorgverleners als het grote publiek, worden als essentieel beschouwd en moeten geïntegreerd worden in nationale gezondheidsdoelstellingen. Het overbruggen van de digitale kloof is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat niemand wordt achtergelaten. Wetgeving met betrekking tot EPD’s is hierbij ook cruciaal. Lidstaten worden daarom aangemoedigd om lokale en regionale EPD-systemen te integreren met nationale systemen en duurzaam te investeren in hun ontwikkeling en onderhoud.

Inclusieve en veerkrachtige zorg

Het rapport heeft verder expliciet aandacht voor de rol van mobiele apps (mApps) in digitale therapieën en zorg, maar pleit tevens voor regulering en toezicht om de kwaliteit te waarborgen. Het belang van een nationale digitale strategie voor het gebruik van big data en geavanceerde data-analyses wordt onderkend. Hierbij ligt de nadruk op standaardisatie van gegevensformaten en normen. In de conclusie roept WHO tot slot lidstaten op om de weg naar digitale gezondheidstransformatie voort te zetten en stelt ‘dat dit het moment is om de kansen van digitale gezondheid te grijpen voor een toekomst van verbeterde, inclusieve en veerkrachtige gezondheidszorg.’