Worden dataprotheses de sleutel tot gezond ouder worden?

Binnen het kunstproject wordt een speculatief toekomstscenario geschetst waarbij negen artistieke dataprotheses als esthetische indicatoren dienst doen. Daarmee wordt het (niet) functioneren van (onderdelen van) het lichaam gemonitord.

Met het project willen de initiatiefnemers het debat openen over urgente vragen rondom dataverzameling, technologieontwikkeling en interactie van technologie met het lichaam. En dat dan tegen een achtergrond van veroudering, vereenzaming en de menselijke relatie met technologie nu en in de toekomst.

Dataprotheses voor gezond ouder worden

Het project is ontstaan uit de gedeelde fascinatie van Isaac Monté en In4Art voor healthy ageing en de toenemende behoefte om door middel van design interactie op latere leeftijd mogelijk te maken én te stimuleren.

“De dataprotheses zijn interactief en vormen een serie body extentions die leven, ademen, bewegen en van kleur veranderen, zoals de echte organen in het lichaam. Ze veranderen als reactie op sociale, externe en interne stimuli (zoals sociale interacties, UV-straling, luchtkwaliteit en bloeddruk) en geven zo real-time feedback om de levenskwaliteit van de drager positief te beïnvloeden”, aldus de initiatiefnemers.

De status, en meetwaarden, van de negen protheses worden weergegeven op een tiende prothese, het zogenoemde ego-orgaan. Die wordt niet bij de patiënt geplaatst, maar bij een zorgverlener, naaste of mantelzorger. Het is aan de drager van de negen protheses wie de data mag inzien en op welke manier. Daarvoor beschikt de drager over een ‘data donatie codicil’. Daarmee bepaalt hij of zij of de data alleen voor privégebruik is, of deelbaar met naasten, zorgverleners, wetenschap of zelfs commerciële partijen.

De Prosthetic X expositie is van vrijdag 26 november t/m zondag 5 december in Den Haag, kosteloos, te bozoeken bij The Grey Space in the Middle. Prosthetic X is mede mogelijk gemaakt met de steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, SIDN fonds en V2_ en in samenwerking met verschillende kennisinstellingen en private partijen.