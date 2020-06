Wordt thuismonitoring bij hartfalen het nieuwe normaal?

De afgelopen periode zijn al diverse voorbeelden de revue gepasseerd van ziekenhuizen en zorginstellingen die telemonitoring zijn gaan inzetten, of bestaande projecten hebben uitgebreid, als onderdeel van de zorg voor patiënten met hartfalen. De vraag is nu of thuismonitoring bij hartfalen het nieuwe normaal wordt.

Het Dijklander ziekenhuis is een voorbeeld waar het op afstand monitoren van patiënten met hartfalen een vlucht genomen heeft. Het ziekenhuis startte er in april 2019 mee. Inmiddels wordt de telemonitoring app, die samen met Luscii ontwikkeld is, door 55 patiënten gebruikt en melden nieuwe patiënten zich zelf aan om mee te kunnen doen aan thuismonitoring.

Patiënten en zorgverleners tevreden

De voordelen van thuismonitoring mogen inmiddels duidelijk zijn. Door regelmatig zelf het gewicht, de bloeddruk en hartslag in de thuismonitoring app bij te houden krijgen zowel de patiënt en de zorgverlener meer zicht op en regie over het ziekteproces. De patiënten van het Dijklander beoordelen de telemonitoring app en het proces met een 8 of hoger.

De informatie over de actuele gezondheidstoestand van de patiënt geeft verpleegkundigen en cardiologen bovendien de tools om sneller in te grijpen, indien nodig. Hun werk verandert van het uitvoeren van controles naar het analyseren van de controles uit de app.

Voorheen moest de patiënt voor die controles telkens fysiek naar het ziekenhuis. Iets dat tijdens de coronacrisis een stuk moeilijker, en in sommige gevallen ook ongewenst, is. Maar de genoemde voordelen blijven natuurlijk ook ná deze crisis gelden.

Ziekenhuizen vergelijken thuismonitoring

Omdat thuismonitoring van patiënten met hartfalen niet nieuw meer is, is het ook belangrijk dat niet elke zorginstelling zelf weer het wiel gaat uitvinden. Daarom hebben zes ziekenhuizen, ondersteunt door zorgverzekeraar VGZ, besloten samen te gaan werken om de verschillende zorgpaden met elkaar te gaan vergelijken. Het zijn ziekenhuizen die telemonitoring allemaal op een verschillende manier inzetten.

Door de verschillen naast elkaar te leggen, wordt inzicht verkregen in wat wel, maar ook wat niet werkt. Door deze samenwerking kan men van en met elkaar leren over wat zinnig is voor de patiënt. Het zou een zijn als uiteindelijk elke patiënt succesvol gebruik kan maken van thuismonitoring bij hartfalen.