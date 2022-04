WZA lanceert drie thuismeetprogramma’s 

Er zijn drie nieuwe thuismeetprogramma’s gelanceerd in het WZA: Scopie-Connect, COPD-Connect en Astma-Connect. Het eerste programma begeleidt patiënten vanuit huis voor het traject van een kijkoperatie in de darmen (coloscopie). De programma’s voor COPD en astma helpen patiënten om zo goed mogelijk hun chronische longziekte te monitoren en er zo goed mogelijk mee om te gaan. Bij alle drie de programma’s hoort een speciale op maat gesneden app.

Thuismeetprogramma’s zijn trending

Zorg op afstand door ziekenhuizen blijkt in het algemeen goed te werken, zo stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie heeft in tien ziekenhuizen onderzocht hoe telemonitoring, onder meer bij COPD-patiënten, in de praktijk wordt aangepakt. Dit gebeurde gemiddeld genomen veilig. Ook de reacties van patiënten waren in het algemeen positief. WZA speelt met de drie nieuwe thuismeetprogramma’s voor endoscopie, COPD en astma wederom in op de positieve ontwikkelingen omtrent thuismonitoring.

Grip houden op astma en COPD

COPD-connect en Astma-connect zijn twee thuismeetprogramma’s die tegelijkertijd in gebruik zijn genomen op de longpoli van WZA. De programma’s richten zich vooral op het geven van inzicht aan de patiënt, zodat de patiënt zelf weet wat hij of zij kan doen wanneer het wat minder goed gaat. Wanneer klachten verergeren stuurt de app een melding naar het Thuismeet-team van de longpoli. Met het thuismeetprogramma leren patiënten om zo goed mogelijk met hun chronische longziekte om te gaan. Patiënten vullen in de app vragenlijsten over hun klachten en zeggen erbij of die zijn veranderd. In de app staat ook een ‘Longaanval Actieplan’. Dit is een persoonlijk plan met mogelijke acties die de patiënt zélf kan ondernemen als klachten verergeren.