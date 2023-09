Young KINASE en Medimaat laten zorginnovaties goed landen

MediMaat heeft zich begin september aangesloten bij Young KINASE. MediMaat is een medisch project- en uitzendbureau voor medische studenten. Sinds 2017 hebben ze zich gespecialiseerd in het inzetten van deze studenten, zogeheten MediMaten, om zorginnovatieprojecten te begeleiden. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Allereerst helpen studenten zorginstellingen met de grote bulk werk, die gepaard gaat met de implementatie van een nieuw systeem. Tegelijkertijd doen ze waardevolle kennis en ervaring op die ze meenemen in de rest van carrière.

Digitale pieken opvangen

MediMaat past goed bij Young Kinase dat de zorgsector met een poule van studenten (technische) geneeskunde ondersteunt. Wessel Fuijkschot, algemeen directeur KINASE, vertelt over de samenwerking: “We danken Philip Croon en zijn team van MediMaat voor het prachtige bedrijf dat zij hebben opgebouwd. En heten alle mensen die overkomen van harte welkom. We werkten afgelopen jaren al geregeld samen en zagen dat het logisch was om gezamenlijk verder te gaan. We merkten dat we klaar waren voor een grotere poule en meer verschillende soorten opdrachtgevers. De mensen van MediMaat en de actieve opdrachtgevers, in zowel de cure als de care, passen uitstekend bij dat doel. Samen kunnen we zorginstellingen helpen om de digitale achterstand in te lopen.”

Young KINASE & facts

Young KINASE is in 2020 ontstaan vanuit hun zusterbedrijf KINASE Consultancy. Tijdens verschillende consultancyprojecten merkten ze dat er een piekbelasting ontstaat zodra een zorginstelling met een nieuwe digitale toepassing gaat werken. Om zo’n innovatie te laten landen zijn vóór, tijdens en na de livegang duidelijk extra handen nodig. Maar dat operationele werk, is geen werk voor consultants, maar wél voor flexibele aanpakkers met kennis van zorg. Daarom startte oprichter Wessel Fuijkschot in 2020 met Young KINASE, een bedrijf dat zich specialiseert op het bieden van implementatie-ondersteuning in de zorg door geneeskundestudenten. Ze ondersteunen zorgafdelingen bij de implementatie van nieuwe ECD’s, EPD’s of eHealth en springen bij als er capaciteitstekorten ontstaan op een zorgadministratie of servicedesk.

Poule van 650 medewerkers

Volgens Wessel Fuijkschot zijn de medewerkers van Young KINASE en MediMaat in feite de nieuwe generatie zorgverleners. “Ik ben blij met de praktische ervaring met implementeren die zij opdoen tijdens hun werk bij Young KINASE en ben ervan overtuigd dat ze die ervaring meenemen in hun carrière. Vanuit hun praktijkervaring kennen ze de zorg en leveren ze een hoge kwaliteit. Young KINASE heeft nu alle activiteiten overgenomen van MediMaat en wordt zo, met haar gezamenlijke poule van 650 medewerkers, een grote partner voor de zorgsector. Uiteindelijk zal MediMaat als merk zal op den duur verdwijnen, maar eerst zullen de komende tijd de activiteiten van het bedrijf een mooie plek krijgen binnen Young KINASE.”