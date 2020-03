Youz intensiveert online behandelingen

Om het aantal online behandelingen te vergroten heeft Youz het platform technisch uitgebreid. Hierdoor kunnen meer behandelaren op het systeem aangesloten worden en kunnen de meeste behandelingen online voortgezet worden. Daarbij staat voorop dat de cliënt kwalitatief dezelfde zorg krijgt.

Online spreekkamer

Voor de individuele zorg heeft iedere behandelaar de beschikking over een eigen online spreekkamer om met cliënten te kunnen beeldbellen. Dat kan via laptop, tablet of smartphone. Daarbij wordt de privacy van cliënt en behandelaar gegarandeerd door het feit dat het contact enkel en alleen via een beveiligde, versleutelde, verbinding plaatsvindt.

Tijdens de online behandelingen zijn ook de interactieve behandelmogelijkheden beschikbaar. Zoals het noteren van afspraken of aantekeningen op het whiteboard.

Online behandelingen voor groepen

Naast de individuele behandelingen kunnen ook de meeste groepsbehandelingen online doorgang vinden. De cliënten en behandelaar ontmoeten elkaar op een afgesproken behandeltijd in de Digi Poli. Daar kunnen ze interactief aan de slag te gaan met oefeningen. De benodigde informatie en gemaakte opdrachten voorafgaand aan, of na afloop van de behandeling worden ook online ingeleverd.

Webinars voor ouders

Om ouders die in deze tijd kampen met uitdagingen die de kop op steken door het combineren van thuiswerken en de zorg voor kinderen wil Youz binnenkort starten met informatieve online webinars. Daarmee wil de zorginstelling ouders tips en informatie geven over de omgang met deze (tijdelijke) nieuwe situatie. Binnenkort zal Youz meer details over deze webinars bekendmaken.

Het aanbieden van online zorg in de GGZ en jeugdzorg wordt al enkele jaren gezien als een deel van de oplossing voor de lange wachtlijsten. Daarnaast biedt het voor patiënten de mogelijkheid de zorg te ontvangen op momenten dat zij dat het meest nodig hebben of wanneer het hen het best uitkomt. Door de contact beperkende maatregelen die in het kader van de corona nu gelden, wordt het aanbieden van online zorg en behandelingen zonodig nog belangrijker.