Zeeuwse huisartsenpraktijk gestart met online triage

Patiënten van de huisartsenpraktijk in Axel voeren de triage voorafgaand aan een consult bij een arts of assistente online zelf uit. Ten behoeve van de online triage beantwoorden zij een aantal vragen. De antwoorden kunnen eventueel door de patiënt zelf worden aangevuld met foto’s of video’s.

Zo krijgen de huisartsen en traagsten direct een goed beeld van de medische situatie en kunnen ook zij zich optimaal voorbereiden op het aanvullende, indien nodig, consult op locatie. De patiënt kan, in samenspraak met de arts, er ook voor kiezen het consult telefonisch, desgewenst via een videogesprek, af te handelen.

Online triage voor toekomstbestendige zorg

Het is al lang geen nieuws meer dat de digitalisering van zorgprocessen een van de belangrijkste middelen is om de (huisartsen)zorg ook in de toekomst toegankelijk te kunnen houden. Een van de grootste voordelen, naast het beperken van de zorgkosten, is het feit dat de digitalisering ertoe leidt dat meer tijd beschikbaar komt, en blijft, voor persoonlijk contact met patiënten die dat écht nodig hebben. Oplossingen als online triage maken onderdeel uit van die versnellende ontwikkeling.

Daarbij komt dat de komende tien jaar naar verwachting de helft van de Zeeuwse huisartsen met pensioen gaat. Terwijl de druk op de huisarts alleen maar verder toeneemt door vergrijzing en complexere zorgvragen. “Het opnieuw inrichten van de huisartsenzorg is echt noodzakelijk. Ik denk dat je zeker 30 procent van al je consulten digitaal kan afhandelen. En dan kun je meer tijd stoppen in de mensen die dat nodig hebben”, vertelt praktijkhoudend huisarts Yuri Samandar.

Enthousiaste reacties

Patiënten worden de via verschillende kanalen geïnformeerd over de beschikbaarheid van het nieuwe platform en de online triage. “De mensen binnen onze praktijk zijn enthousiast, ik hoop dat dat zijn effect heeft op onze patiënten. Daarnaast is het noodzakelijk dat we kritiek serieus nemen en de dingen die we doen goed uit te leggen aan onze patiënten. Zij zullen leren dat ze al veel zelf kunnen oplossen, daar ben ik van overtuigd”, aldus de huisarts.

“We zien dit enthousiasme op meerdere plaatsen. Hoewel iedereen wel urgentie van de toenemende druk op de zorg voelt, zijn er ook gemengde gevoelens over wat hiervoor nodig is. Maar juist Zeeland kent heel veel kansen om met innovatieve oplossingen de zorg te vernieuwen en wij zijn er om daarin te helpen en begeleiden.”

“Huisartsen spelen een essentiële rol in ons zorgstelsel, zij zorgen ervoor dat iedereen drempelloos toegang heeft tot zorg. Om deze rol ook in de toekomst goed te kunnen invullen, ligt er een enorme kans om nieuwe digitale oplossingen in de praktijk toe te passen. Digitaliseren is waardevol voor zowel de huisarts als de patiënt. Het zorgt voor een afname van de werkdruk en schept meer tijd voor noodzakelijk contact tussen de arts en de patiënt. En door de urgentie is deze innovatie ook gewoon een must. Op dezelfde manier doorgaan is gewoon geen optie”, aldus Edwin Leutscher, manager Regioregie bij CZ. De introductie van het platform Spreekuur.nl bij de huisarts in Axel werd begeleid door CZ.