Zeeuwse toeristen krijgen medisch advies via app in eigen taal

Met Medicoo kunnen mensen zorg op afstand zoals digitale consulten krijgen via een medisch contact center in combinatie met een app. Deze dienst is in eerste instantie ontwikkeld voor patiënten die geen eigen huisarts hebben, vaak omdat de huisartsenpraktijk in hun regio vol zit.

Advies in eigen taal

Elke zorgvraag wordt persoonlijk beantwoord door het medisch team van Medicinfo, de leverancier van de Medicoo-app. Nu automatische vertaling is toegevoegd aan de app, kan zowel de patiënt als de zorgverlener in de eigen taal communiceren. Dit maakt het gebruik van de app toegankelijker en gebruiksvriendelijker voor buitenlandse toeristen, aldus Medicinfo. Dat geldt ook voor de anderstalige gebruikers van de Medicoo app bij huisartsenposten, voor de niet op naam ingeschreven patiënten (NONI’s) én voor Oekraïense vluchtelingen.

De bij het initiatief betrokken Zeeuwse huisartsen hebben al jaren te kampen met hoge werkdruk in de zomerperiodes vanwege het grote aantal binnen- en buitenlandse toeristen. In 2021 begon huisartsenpraktijk Pallion in het Zeeuwse Huls daarom met het aanbieden van de app. Een jaar eerder had een huisarts in Goeree-Overflakkee (Z-Holland) dit ook al gedaan, toen omdat fysieke consulten wegens corona niet of beperkt mogelijk waren. Toen bleek dat het aantal telefoontjes naar de huisartsenpraktijk tot wel 50 procent daalde, besloot de huisarts in kwestie om deze digitale zorg blijvend aan te bieden aan zijn patiënten.

App vermindert werkdruk

De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCO-Periscaldes), Nucleuszorg en de huisartsen in West Zeeuws-Vlaanderen zagen dit als reden om met Medicinfo te kijken naar hoe zij digitale zorg voor toeristen aan konden bieden. Met inzet van de app worden de huisartsenpraktijken minder belast en hoeven zij alleen de toeristen te helpen die voor fysiek onderzoek naar een lokale praktijk moeten.

“Een zomer zonder COVID-maatregelen gaan we met zowel een fysieke vakantiedokter als door de inzet van de Medicoo app de baas zijn”, stelt Esther Dees, apotheekhoudend huisarts te Oostkapelle. “Digitalisering ondersteunt de huisartsenzorg in het toeristen seizoen. Graag willen wij deze aanvullende ondersteuning gaan ervaren.”