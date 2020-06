Zelf een hartfilmpje maken van je ongeboren baby

In het geval van Eline was duidelijk dat ze als ongeboren baby een groeiachterstand had. Daarom moest de baby in de periode voor de geboorte goed in de gaten gehouden worden door regelmatig een hartfilmpje te maken.

Dit werd door de contact beperkende maatregelen en het tijdelijk afschalen van de reguliere zorg tijdens de coronacrisis bemoeilijkt. De CTG-scan op afstand wordt momenteel volop ingezet binnen het HMC. Het is speciaal bedoeld voor zwangere vrouwen bij wie mogelijk een probleem speelt.

Zelf hartfilmpjes maken

De artsen van het HMC besloten daarom ook Maaike te voorzien van een gebruiksvriendelijke scanner en een iPad. Daarmee kon de moeder in spé dagelijks zelf een hartfilmpje van Eline maken. Die filmpjes werden vervolgens door artsen en verloskundigen in het HMC bekeken en beoordeeld. Mocht er reden toe zijn dan kon tijdig ingegrepen worden en indien nodig kan de moeder naar het ziekenhuis geroepen worden voor onderzoeken en behandeling.

“Ik kreeg een koffertje mee met daarin een apparaat dat makkelijk te bedienen is. Gedurende 1,5 week belde ik dagelijks naar de verloskundige om aan te geven dat ik het filmpje ging maken en vertelde ik hoe het met me ging. Het apparaatje koppelde ik aan de iPad en drie kwartier later belde ik opnieuw de verloskundige, die de resultaten met de arts besprak en daarna aan mij terugkoppeling gaf”, zo vertelt Marije. “Anders had ik elke dag op en neer gemoeten naar het ziekenhuis, of misschien zelfs langere tijd moeten blijven liggen. Nu kon ik lekker in mijn eigen omgeving blijven. Heel fijn en een stuk minder stressvol!, zo vervolgt Marije.

Thuismonitoring heeft toekomst

Het CTG thuismonitoringsysteem is niet nieuw. Het werd enige tijd geleden al ontwikkeld en eerder ook al ingezet. Door de contact beperkende maatregelen rondom de corona-uitbraak heeft het HMC, op initiatief van gynaecoloog Kim Boers, besloten de inzet ervan uit te breiden. Inmiddels is thuismonitoring, mede door de medewerking van verloskunde-arts Myrthe Bouwman en de verloskundigen van HMC, een standaard onderdeel geworden voor de afdeling Verloskunde.

Momenteel kan met het thuismonitoring apparaat alleen nog een hartfilmpje gemaakt worden. Het is de bedoeling dat zwangere vrouwen met hetzelfde apparaat binnenkort ook hun bloeddruk kunnen meten. Het systeem werd overigens eerder ook al in gebruik genomen door het Meander Medisch Centrum.

“De CTG-scan op afstand heeft echt de toekomst. Het scheelt zwangere vrouwen een hoop tijd en zorgen, omdat ze lekker in hun eigen omgeving kunnen blijven. In het geval van Marije hebben we hem ingezet omdat het kindje een groeiachterstand had en zij iedere dag voor controle zou moeten komen. Maar de CTG-scan kunnen we bijvoorbeeld ook inzetten bij zwangere vrouwen die angstig zijn vanwege hun voorgeschiedenis, of om zwangeren met prematuur-gebroken vliezen te kunnen monitoren. Met het apparaatje op afstand kunnen we soms ziekenhuisopnames van meerdere weken voorkomen – en daarmee soms een hoop stress!”, zegt Kim Broers.