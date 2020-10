Zelfmoordpoging voorspellen met machine learning algoritme

De helft van de mensen die door zelfdoding een eind aan hun leven maken zijn in de maand daarvoor bij hun huisarts geweest. Omdat ze tijdens die bezoeken vrijwel nooit (uit zichzelf) over suïcidale gevoelens beginnen is het voor huisartsen lastig om deze patiënten op tijd te herkennen. Ook weten ze niet altijd waar ze op moeten letten. Het Nivel onderzocht samen met onder andere 113 Zelfmoordpreventie of machine learning huisartsen kan helpen suïcidale patiënten te identificeren.