6 NL-bedrijven krijgen EU-subsidie voor medische innovaties

In totaal hadden 15 Nederlandse ondernemers voorstellen ingediend voor de laatste oproep van de EIC Accelerator Horizon 2020, zo schrijft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De oproep voor innovaties bestond uit een schriftelijke beoordeling én een interview. Alleen de 181 ondernemers met de hoogte scores werden geïnterviewd, waarvan 15 Nederlandse deelnemers. Negen van deze 15 ondernemers kregen een toekenning van hun projectaanvraag, waarmee Nederland volgens de RVO het land is met het grootste aantal winnaars.

Stimuleren Europees onderzoek, innovaties

Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovaties te stimuleren. EIC Accelerator richt zich hierbinnen vooral op innovatieve scale-ups met internationale groeiambities, met het plan op te schalen en een nieuw product, proces of dienst naar de Europese markt te brengen.

Met dit instrument kunnen innovatieve bedrijven maximaal 2,5 miljoen euro aan subsidie krijgen en optioneel equity aanvragen. Het totale budget voor deze call was de afgelopen ronde 314 miljoen euro. De Nederlandse winnaars ontvingen gezamenlijk 30,4 miljoen euro aan financiële ondersteuning, waarvan 18,26 miljoen euro aan subsidie en 12,17 miljoen euro aan equity. De RVO ondersteunde alle winnaars met advies over het indienen, feedback op de voorstellen en het aanscherpen en oefenen van de pitches.

Coronagerelateerde inovaties

De Europese Commissie had een dringende oproep gedaan om voorstellen die bijdragen aan de coronacrisis. Van de negen Nederlandse winnaars dienden er vijf coronagerelateerde innovaties in:

Ventinova ontwikkelde een nieuwe manier om patiënten te beademen. Daarbij wordt niet alleen de inademing gereguleerd, zoals bij huidige conventionele beademingsmachines, maar ook de uitademing. Dit zorgt ervoor dat de longen beter beademd worden, er meer zuurstof in het bloed komt en er minder schade aan de longen wordt toegebracht tijdens mechanische beademing. Hierdoor kunnen patiënten met COVID-19 op de IC eerder herstellen en neemt de kans op overlijden af.

Onera ontwikkelde een medisch, draadloos apparaat om slaapstoornissen thuis te diagnosticeren. Zo worden slaapklinieken vervangen. Het kleine, draadloze apparaat en de geavanceerde algoritmen kunnen de ‘gouden standaard’ van slaapdiagnostiek opnieuw definiëren. Omdat het meerdere vitale functies bewaakt, is het mogelijk om de ademhaling op afstand te monitoren bij COVID-19-patiënten.

Avy ontwikkelde voor medische spoedleveringen een combinatie tussen een drone en een vliegtuig. Deze lange afstands-drone heeft de flexibiliteit van een drone en de efficiëntie van een vliegtuig, om medische zorg te waarborgen in een veranderende wereld.

Weber Hospital Systems ontwikkelde robots die ziekenhuisbedden machinaal en duurzaam reinigen. Deze robot kan IC-bedden met veel elektronica machinaal te desinfecteren. Elke dag lopen meer dan 11.000 Europese patiënten een infectie op in de zorg. Jaarlijks sterven er 37.000 mensen aan zo’n infectie. Het bed waarin de patiënt ligt is een belangrijke risicofactor in het overdragen van infecties.

Aidence ontwikkelde medisch gecertificeerde oplossingen voor geautomatiseerde detectie van mogelijke aandoeningen die zichtbaar worden op CT-scans. Hierbij gebruikt Aidence deep learning-modellen om zo ziektes eerder op te merken en de juiste behandeling te starten.

Deep learning voor snellere diagnostiek

Niet direct coronagerelateerd was het voorstel van Quantib. Dat zet deep learning-technologie in om artsen te helpen bij snellere en preciezere diagnose van patiënten met MRI- of CT-beelden. Dit project zorgt voor de ontwikkeling van een algoritme om prostaatkanker in MRI-scans vast te stellen. Door nieuwe Europese standaarden is er een enorme toename in het gebruik van MRI-scans voor prostaatkanker. Deze kunstmatige intelligentie zorgt voor vermindering van biopten en nauwkeurigere diagnose van prostaatkanker.