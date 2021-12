Zesde, extra ronde Implementatie- en opschalingscoach

Het doel van de regeling voor implementatie- en opschalingscoaches blijft gelijk: een bijdrage leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Door samen te werken met een implementatie- of opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een zorginnovatie (samen met een zorgorganisatie) een stap zetten in het implementatie- of opschalingsproces. Een coach kan onder meer helpen om van digitale zorg een duurzame oplossing in plaats van een noodoplossing te maken.

Hogere subsidie implementatie & opschalingscoach

In het voorjaar van 2020 organiseerde Zorg voor innoveren de eerste ronde van de voucherregeling voor Implementatie- en opschalingscoaches. De vijfde en toen laatste ronde voor Implementatie- en opschalingscoaching werd gehouden in september. Voor deze extra ronde is het maximale subsidiebedrag verhoogd naar 10.000 euro. In de laatste ronde is in totaal 430.000 euro beschikbaar. De maximale looptijd is verlengd naar zes maanden. Coaches mogen deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde.

Aanvragen is mogelijk voor aanbieders van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg. Aanbieders van andere zorg, zoals fysiotherapie en mondzorg, kunnen geen aanspraak maken op deze subsidie. ZonMw beoordeelt alle aanvragen na de sluitingsdatum. De uitslag wordt op 3 maart bekendgemaakt.

Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach naar keuze worden ingehuurd. De coach adviseert over een implementatie- of opschalingsvraagstuk. In totaal mag de (organisatie van de) coach maximaal 100.000 euro cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling.

Specifieke uitdagingen

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Voorbeelden zijn:

Meekrijgen van cliënten en medewerkers in zorginnovaties.

Integratie in zorgprocessen.

Structurele bekostiging.

Visie op inzet van e-health.

Technische uitdagingen.

Regionale samenwerkingen.

Privacy compliance.



Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ . Het exacte tijdstip van de opening van de regeling wordt later bekendgemaakt. Houd hiervoor onze website in de gaten. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief en ons volgen op LinkedIn. Alle overige voorwaarden worden bekendgemaakt in de subsidieoproep die op 21 december online komt te staan. Indienen is mogelijk tot 15 februari 2022 14.00 uur, tenzij het voucherplafond eerder wordt bereikt.