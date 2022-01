Zesde ronde Implementatie- en opschalingscoaching ‘vol’

Tussen 21 december, bij de opening van deze zesde ronde van de voucher regeling voor Implementatie- en opschalingscoaches, en nu zijn in totaal 43 aanvragen ingediend. Daarmee is het maximum voor deze ronde bereikt. De korte periode waarin het grote aantal aanvragen ingediend is, laat zien dat de regeling van ZonMw nog altijd zeer populair en gewild is.

ZonMw is inmiddels gestart met het beoordelen van de ontvangen aanvragen. De beoordeling van de aanvragen kan leiden tot afwijzingen of intrekkingen. In dat geval komt weer budget beschikbaar voor de aanvragen op de wachtlijst. De subsidie wordt op basis van volgorde van binnenkomst verleend tot het budget uitgeput is. Het is nog maar een paar dagen mogelijk om een aanvraag te doen die op de wachtlijst gezet wordt.

Implementatie- en opschalingscoaching

De taak van de implementatie en opschalingscoach is het begeleiden van zorginstellingen zorgprofessionals bij de implementatie en/of opschaling van innovatie in de zorg. De vouchers voor het inzetten van een coach kunnen aangevraagd worden door aanbieders van ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, wijkverpleging of geestelijke gezondheidszorg en gemeenten en GGD’en. Voor zorginnovatoren zelf is het ook mogelijk om een aanvraag in te dienen, maar dat moeten zij dan wel doen in samenwerking met een zorgaanbieder, gemeente of GGD.

Sinds het voorjaar van 2020 heeft Zorg voor innoveren tot nu toe dus zes rondes van de voucherregeling voor Implementatie- en opschalingscoaches georganiseerd. Voor de nu in afsluitende fase verkerende zesde, en laatste, ronde werd het maximale subsidiebedrag verhoogd naar 10.000 euro. In totaal was 430.000 euro beschikbaar. De maximale looptijd is verlengd naar zes maanden. Coaches mochten in deze ronde aan maximaal vijf aanvragen deelnemen.

De ondersteuningsmogelijkheden van Zorg voor Innoveren voeren verder dan de voucher regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching. Zij zijn het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren. Op de site van Zorg voor Innoveren staat een kennisbank met informatie. Daarnaast is er een loket voor het stellen van vragen.