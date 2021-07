Zesde subsidieronde veelbelovende zorg van start

De periode voor de tweede en laatste ronde voor Veelbelovende zorg van dit jaar loopt van maandag 19 juli 2021 tot en met dinsdag 28 september 2021 vòòr 14:00 uur. Voordat een subsidie kan worden aangevraagd, moet eerst een projectidee worden ingediend. Het doel van de subsidieregeling is versnelde toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg. Wanneer de zorg bewezen effectief en doelmatig is, wordt deze opgenomen in het basispakket. De subsidieregeling was in 2019 de opvolger van ‘voorwaardelijke toelating tot het basispakket’.

Complexe voorwaarden

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het minstens even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. De behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, is onderzoek van voldoende kwaliteit nodig. De zorg bij dit type onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren.

Soms zijn de kosten van de zorg echter zo hoog, dat dit het doen van onderzoek belemmert. Daardoor komen veelbelovende medische behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen vaak niet snel genoeg beschikbaar voor patiënten. Voor de financiering van nieuwe veelbelovende zorg en het bijkomend onderzoek, is de regeling veelbelovende zorg ontwikkeld.

Tijdelijke financiering

Via de regeling is het mogelijk tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode (maximaal 6 jaar) onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit van de nieuwe zorg ten opzichte van de gebruikelijke zorg. En gegevens over de kosten van de behandeling ten opzichte van wat het oplevert aan gezondheidswinst voor de patiënt (kosteneffectiviteit).

Aan het eind van het onderzoek beoordeelt Zorginstituut Nederland op basis van het verzamelde wetenschappelijk bewijs, of de zorg voldoet aan ‘de stand van wetenschap en praktijk’. Als dat zo is kan de zorg definitief opgenomen worden in het basispakket. Voordat een aanvraag voor subsidie wordt gedaan, moet eerst een projectidee worden aangeleverd. Hierin staat onder andere het doel en de relevantie van het project. Partijen hebben tot en met dinsdag 28 september 2021 de tijd om dit te doen.

Vierde ronde veelbelovende zorg

In juli 2021 hebben drie projecten uit de vierde ronde van de regeling subsidie ontvangen om hun onderzoek uit te voeren. Het gaat om onderzoeken naar veelbelovende zorg voor de behandeling met een kunstalvleesklier bij diabetes type 1 patiënten met een te hoge, (vaak) te lage of sterk schommelende bloedglucosewaarde (ongeveer 10 miljoen euro). Een studie naar een behandeling voor slokdarmkanker met off-label toepassingen van twee geregistreerde geneesmiddelen (ongeveer 8 miljoen euro) en een onderzoek naar kniedistractie als behandeling voor jonge patiënten met ernstige knieartrose (ongeveer 7 miljoen euro).