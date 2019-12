ZGT, UT gaan nauwer samenwerken voor gepersonaliseerde zorg

Primair zetten de UT en ZGT in op complexe diabetes, traumachirurgie bij kwetsbare ouderen, oncologie met name borstkanker en prostaatkanker en optimalisatie van logistieke processen. De instituten werken hierbij onder andere aan nieuwe oplossingen, binnen bijvoorbeeld de medisch beeldvorming, om afwijkingen eerder en beter kunnen vaststellen. Dit wordt al gedaan bij vaatlijden, voetwonden en tumoren.

Daarnaast ontwikkelen ze gezamenlijk slimme sensormethoden en -technologie die continue de gezondheidsstatus van de patiënt kunnen monitoren, zowel in het ziekenhuis als thuis. Op die manier wordt de behandeling nog persoonlijker gemaakt en kunnen complicaties of onvoldoende herstel sneller worden gesignaleerd.

Ook gaan UT en ZGT ervoor zorgen dat een patiënt niet meer onderzoek krijgt dan strikt noodzakelijk is en niet langer in het ziekenhuis blijft dan nodig is. Ten slotte onderzoeken de twee Twentse organisaties hoe ze ook op het gebied van onderwijs zowel regionaal, landelijk als internationaal samen kunnen werken.

“Een intensieve samenwerking tussen medisch professionals en onderzoekers is van groot belang voor het daadwerkelijk van realiseren van impact in de zorg, zoals we die als UT nastreven”, stelt collegevoorzitter Victor van der Chijs van de Universiteit Twente.

Opening TechMed Centre

Koning Willem-Alexander opende het nieuwe TechMed Centre op 29 november. Het Technisch Medisch Centrum verbetert de (preventieve) gezondheidszorg met gepersonaliseerde technologische innovaties. De UT brengt in haar TechMed Centrum talentontwikkeling, opleiding, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en simulatiecentrum samen onder één dak.

Door op deze manier technologische knowhow te combineren met gedrags-/sociale wetenschappen in het onderzoeks- en educatieprogramma, ontstaat volgens de UT een unieke interactie tussen mens en technologie. Daarbij wordt intensief samengewerkt met een groot netwerk van topklinische ziekenhuizen, UMC’s en het MedTech bedrijfsleven.

Medisch directeur van het TechMed Centre is dr. Jouke Tamsma.