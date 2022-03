ZGV: eZorg slaat aan bij kinderen

Met de website eZorg sluit Ziekenhuis Gelderse Vallei goed aan bij de belevingswereld van jonge patiëntjes. Kinderen lezen niet meer snel folders met veel tekst en ze zijn gewend om de juiste info op het juiste moment te krijgen. Gemiddeld genomen zijn ze met hun smartphone, apps en laptops al behoorlijk digiwijs: ze gebruiken Whatsapp, kijken video’s op You Tube en TikTok of zijn bezig op Instagram. Ziekenhuis Gelderse Vallei zorgt ervoor dat jonge patiënten op soortgelijke wijze actief kunnen zijn op de eZorg website waarop ze alle info over hun behandeling digitaal kunnen monitoren.

Video fijner dan lange tekst

Op e-Zorg vinden de kinderen én hun ouders info over een gezond eetgedrag bij diabetes of kunnen ze een slaapdagboek bijhouden. Maar het kan ook gaan over darmproblemen of overgewicht. Uitleg over de ziekte en behandeling gebeurt niet alleen met teksten maar ook met video’s en afbeeldingen. ‘Soms is het bekijken van een video gewoon fijner én leuker. Zeker voor kinderen. Met deze manier van informatievoorziening sluit Ziekenhuis Gelderse Vallei aan op de behoefte van hun jonge patiënten’, aldus het ziekenhuis.

Ouders kijken mee op eZorg

Kinderen en hun ouders kunnen ook op eenvoudige wijze een berichten via de website naar de zorgverleners sturen. Dat kan gaan om vragen over medicatie of over het verloop van het herstel. Op die manier is er voortdurend contact tussen patiënt en zorgprofessional. De kleine website eZorg staat op zichzelf en hoort bij een behandeling of onderzoek. Informatie die kinderen op een bepaald moment nodig hebben wordt op maat aangeboden, zodat ze altijd op het juiste moment weten wat er gaat gebeuren. De kinderen beantwoorden, geholpen door hun ouders, ook vragenlijsten via eZorg, waardoor zorgverleners steeds goed op de hoogte blijven van de situatie. Als kinderen nog echt jong zijn, is het belangrijk dat ouders meekijken in eZorg. De website bevat speciale ouderomgevingen met onder meer info over de behandeling en dagboeken.

Steeds meer online zorg kinderen

Meer en meer zorgorganisaties zetten in op de mogelijkheden die online zorg kan bieden zoals het Ziekenhuis Gelderse Vallei. Een recent voorbeeld betreft het Ijsselland ziekenhuis dat vanaf begin 2022 online zorg aanbiedt voor kinderen en jongeren met astma. Het ziekenhuis heeft gekozen voor de online tool van Luchtbrug. Met de online zorg voor jonge astmapatiënten wil het IJsselland de astma controles verbeteren en waar mogelijk het aantal poliklinische bezoeken verminderen. Dat leidt niet alleen tot een betere zorg voor de patiënten, maar het zorgt ook voor een vermindering van de werkdruk voor het astmateam.