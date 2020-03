Ziekenhuis controleert coronavirus patiënten op afstand

De thuismonitoring draagt bovendien bij aan het beleid om personeel, verplegers en artsen, zo min mogelijk bloot te stellen dragers van het coronavirus die geen, of slechts lichte, ziekteverschijnselen vertonen.

Vitale functies via app controleren

Patiënten die positief getest worden op het virus, en patiënten die nog op de resultaten, worden naar huis gestuurd. Om de thuismonitoring te kunnen verzorgen krijgen zij een koortsthermometer en een pulsoximeter mee naar huis. Daarmee worden de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed gecontroleerd.

De resultaten van de metingen worden door de patiënt ingevoerd in een app. In het ziekenhuis worden die vitale functies geautomatiseerd verwerkt en gecontroleerd. Dat gebeurt meerdere keren per dag, met tussenposen van enkele uren, zodat actie ondernomen kan worden wanneer de symptomen erger zouden worden.

Coronavirus patiënten thuis controleren

“De meeste COVID-19 patiënten hoeven niet in het ziekenhuis opgenomen worden. Er is een percentage van de patiënten dat hoogwaardige zorg nodig heeft in de vorm van extra zuurstof. Bij een klein percentage is ICU-zorg noodzakelijk, maar ongeveer driekwart van de patiënten met de ziekte kan thuis worden gecontroleerd”, aldus Hargobind Khurana, medisch directeur van de telezorg van het ziekenhuis.

De uitbraak van het coronavirus heeft de wereld de afgelopen weken steeds meer doen inzien dat zorg en monitoring op afstand steeds belangrijker wordt.