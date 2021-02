Ziekenhuizen kunnen ook deelnemen aan VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is begin 2019 van start gegaan. Het VIPP Babyconnect programmabureau ondersteunt zorgverleners en organisaties om veilige digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken voor naadloos aansluitende zorg. Zo helpt het programmabureau de geboortezorg bij het starten van de regionale samenwerking en het voorbereiden van de subsidieaanvraag. Zij doet dat in samenwerking met onder andere KNOV, Bo Geboortezorg, PGO on Air, NVOG, VSV Federatie en CPZ. De aanvragen konden ingediend worden in november/december 2020, en verder kan dit nog in februari 2021 en juni 2021.

VIPP 5 is de opvolger van VIPP 1 en 2 voor ziekenhuizen en specialistische zorgaanbieders (medisch-specialistische zorg). Dit waren de eerste stimuleringsregelingen om open, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen zorginformatiesystemen sneller ingevoerd te krijgen. Het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen heeft de eerste VIPP-trajecten succesvol afgerond. Er is 75 miljoen euro beschikbaar aan subsidiegelden voor VIPP 5, dat in februari 2020 gelanceerd werd. Tot en met oktober vorig jaar kon VIPP 5-subsidie aangevraagd worden om digitale gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen te realiseren.

Deelname aan VIPP babyconnect

Voor ziekenhuizen geldt dat ze mee kunnen doen aan meerdere VIPP-programma’s: VIPP InZicht (voor de care-sector), VIPP 5 (medisch-specialistisch) en VIPP Babyconnect, stelt het programmabureau. Wat alle programma’s gemeen hebben is het digitaal uitwisselen met de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), een website of app voor burgers die zo grip op hun gezondheidsgegevens kunnen krijgen. Hiertoe is ook het MedMij-programma actief, dat de focus heeft op het ontsluiten van gezondheidsgegevens voor PGO’s.

Onlangs organiseerden de programmateams VIPP 5 van de NFU en NVZ een versnellingssessie voor informatiespecialisten en projectleiders VIPP 5 van ziekenhuizen ter ondersteuning van de keuze voor een DVZA (dienstverlener zorgaanbieder, zoals een IT-leverancier van zorginformatiesystemen), een belangrijke mijlpaal binnen VIPP 5. De inzichten vanuit VWS, Twiin, Registratie aan de Bron, Nictiz/MedMij, VZVZ en RSO Nederland werden gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst mochten VIPP InZicht en VIPP Babyconnect de verschillen en overeenkomsten met hun programma èn VIPP 5 ter discussie voorleggen. Een sessie waar veel kennis gedeeld kon worden.

Verdere samenwerking VIPP-programma’s

De samenwerking tussen de VIPP-programma’s gaat verder, stelt Babyconnect. Dit gebeurt al met kennis en knelpunten delen over leveranciersmanagement, communicatie-, en programmamanagers van de VIPP programma’s onderling. Daarnaast organiseert VIPP 5 op 11 maart voor de ziekenhuizen en UMC’s een informatiesessie om de samenhang, overeenkomsten en verschillen tussen de VIPP programma’s te presenteren. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

Wie met VIPP Babyconnect in het ziekenhuis de lijnen verder uit wil zetten, kan contact opnemen met de projectleider van VIPP 5. Zo kan men in samenwerking zicht krijgen op de doelen, verschillen en overeenkomsten van beide VIPP-programma’s.