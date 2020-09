Ziekenhuizen, Luscii, zetten Apple Watch 6 in bij studie

Afgelopen week verscheen de zesde generatie van de Apple Watch, met opnieuw meer nadruk op gezondheidsfuncties. Het slimme horloge had al een activiteit- en hartslagmeter, UV-detectie en ECG-functie voor detectie van ritmestoornissen. In de nieuwe versie is tracking van VO2 max, slaap en zuurstofsaturatie toegevoegd. Dit laatste is volgens Luscii ook interessant met het oog op COVID-19, omdat de ziekte kan leiden tot een gevaarlijk laag zuurstofgehalte in het bloed.

Waarschuwing bij afwijking

De nieuwe wearable is nu gekoppeld aan de Luscii-app. Metingen van al meer dan 40 devices kunnen veilig verstuurd worden via het Luscii-platform. Luscii’s clinical engine waarschuwt de zorgverlener bij afwijkingen. Door de integratie van Luscii in EPD’s als Chipsoft HiX is de data op deze wijze snel inzichtelijk te maken voor medisch specialisten.

De Apple Watch 6 heeft weer meer gezondheidsfuncties, zoals het meten van zuurstofgehalte in het bloed.

Nu Apple Watch steeds meer gezondheidsfuncties heeft, start Luscii een verkennende studie naar de inzetbaarheid van de wearable voor digitale zorg, zo vertelt Dr. Jelle Homans, clinical development lead bij Luscii: “ Apple Watch is een voorbeeld van een wearable voor consumenten met gezondheidsfuncties die ook medisch interessant zijn. Ook al zijn diverse metingen uit het horloge volgens Apple’s website (nog) niet bedoeld voor medische toepassing, artsen, verpleegkundigen en patiënten komen hier in de dagelijks praktijk wel mee in aanraking.

Vergelijking met andere thuismeet-devices

Luscii wil zien hoe toepasbaar de nieuwe functies zijn en hoe deze metingen zich verhouden tot andere thuismeet-apparatuur die wordt ingezet. Zo kunnen wij onze gebruikers goed adviseren. ” Het doel is middels focusgroepen, interviews en enkele testen inzicht te verkrijgen en daarover einde van het jaar te publiceren en eventueel gericht vervolgonderzoek naar specifieke inzet te starten.

De studie wordt uitgevoerd door Homans en zijn Luscii-collega Derek Tersmette, arts en gezondheidsjurist. Zij zijn recent bij Luscii begonnen en werken in het onderzoek samen met een aantal medici uit zes verschillende ziekenhuizen: Dr. Herre Reesink (slaapexpert OLVG), Prof. dr. Cor Kalkman (anesthesioloog UMC Utrecht), Dr. Janet van Kuijlenburg (cardioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis), Dr. Jan Willem van den Berg (longarts Isala), Richard de Jong (cardioloog Wilhelmina Ziekenhuis Assen) en Dr. Rutger van der Waal (dermatoloog Tergooi).

Apple Watch vaker ingezet

De afgelopen jaren zijn functies van de Apple Watch al in toenemende mate ingezet voor gezondheidsgerelateerde studies. Zo werden er in september 2019 bij de lancering van de toen nieuwste versie van de Apple Watch (versie 5) drie studies aangekondigd waarbij wearable technologie wordt ingezet bij onderzoek naar bepaalde aandoeningen, zoals boezemfibrilleren.

Afgelopen februari kondigde Apple aan samen met het farmaceutische bedrijf Johnson & Johnson te gaan onderzoeken of de hartritmemonitoring- en ECG-functies van de Apple Watch kunnen bijdragen aan het voorspellen en voorkomen van hartinfarcten. Daarvoor is de Heartline Study-app ontwikkeld die door geselecteerde 65-plussers gebruikt zou worden om deel te nemen aan een klinisch onderzoek.