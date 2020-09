Ziekenhuizen zetten app in om thuiszorg sneller te regelen

De proef maakt deel uit van het programma Precies!, dat tot doel heeft om zorg voor thuiswonende ouderen te verbeteren. Met name oudere patiënten hebben vaak na verblijf in het ziekenhuis nog (tijdelijk) thuiszorg nodig. Voorbeelden zijn hulp bij het wassen, wondverzorging of het aantrekken van steunkousen.

Rol Siilo-app in proef thuiszorg

In een beveiligde app-groep van Siilo worden de komende tijd de thuiszorgvragen van patiënten geplaatst. Aanbieders van thuiszorg laten vervolgens weten wie deze zorg kan bieden. De verpleegkundigen op de afdelingen bespreken de nazorg die thuis nodig is met de patiënt. Ze nemen dan contact op met de thuiszorgaanbieder die de voorkeur heeft van de patiënt. Is er geen plaats? Dan wordt de thuiszorgvraag in de Siilo-app geplaatst door het transmuraal team van de drie ziekenhuizen.

Op alle vragen die voor 12.00 uur gesteld zijn is uiterlijk om 14.00 uur een reactie, stelt St Anna (Geldrop, Eindhoven) in een nieuwsbericht. Het best passende aanbod wordt voorgesteld aan de patiënt. Deze nieuwe werkwijze is volgens het ziekenhuis sneller en efficiënter waardoor onze patiënten sneller van het ziekenhuis naar huis kunnen.

Ouderen langer, veiliger thuis

De nieuwe aanpak maakt deel uit van het programma Precies! dat werkt aan oplossingen om ouderen langer fijn en veilig thuis te laten wonen. 25 organisaties, gemeenten en verzekeraars in Zuidoost-Brabant hebben de krachten gebundeld in het Programma Precies! De basis ervoor is gelegd in juli 2018. Doel is de aanpak van problemen met de (spoed)zorg voor thuiswonende ouderen en het extra werk en de schrijnende situaties die dit met zich meebrengt.

Het programma bestaat uit acht projecten, waaronder het opschalen van zorgtechnologie. Voor ieder project heeft één bestuurder van een deelnemende organisatie zich gecommitteerd aan het resultaat van het project. De bestuurder heeft als trekker van het project zelf het projectmanagement van ‘zijn’ project georganiseerd.

De projecten hebben als centrale uitgangspunten:

Voorkomen van zwaardere zorg door meer inzet van preventieve oplossingen.

Verplaatsen van zorg met als uitgangspunt ‘thuis wat kan, elders wat moet’.

Vervangen van zorg door meer gebruik van technologie.

Grootste medische netwerk Europa

Siilo, een beveiligd communicatieplatform voor zorgprofessionals, is naar eigen zeggen het grootste medische netwerk van Europa met ruim een kwart miljoen zorgprofessionals. Elke maand worden ruim 20 miljoen berichten uitgewisseld in meer dan 16.500 klinische chatgroepen of rechtstreeks tussen gebruikers. Siilo Connect wordt gebruikt voor veilige afdelingssamenwerking binnen academische instellingen zoals Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, het in Berlijn gevestigde Charité en East Lancashire Hospitals NHS Trust.

Het platform heeft eerder dit jaar 9,5 miljoen euro aan kapitaal opgehaald in een serie A financieringsronde. Siilo wil met het geld zijn positie in met name de Benelux, het VK, Ierland en de DACH-landen (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) uitbreiden.