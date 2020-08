Zilveren Kruis vernieuwt app voor medisch advies op afstand

De app kan door iedereen geïnstalleerd en gebruikt worden. Ook wanneer je geen klant bent van Zilveren Kruis. Met de lancering van de Zilveren Kruis Wijzer app wordt de bestaande Vakantiedokter app vervangen. De nieuwe app is onder andere uitgebreid met vragen en medisch advies over corona en COVID-19. Maar ook andere, niet specifiek aan vakantie gerelateerde, gezondheidsvragen kunnen aan het team van medische experts voorgelegd worden. Uiteraard zijn de handige en praktische medische tips voor onderweg, zowel binnen als buiten Nederland, bekend van de Vakantiedokter app ook weer aanwezig.

Chatten voor medisch advies

Gezondheidsvragen, maar ook vragen over medicijnen, kunnen via de chat aan een medisch expert worden voorgelegd. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je twijfelt of het verstandig is om naar een ziekenhuis te gaan, in het buitenland. Via de app kunnen foto’s van bijvoorbeeld uitslag of andere (huid)aandoeningen meegestuurd worden. De medisch expert kan die vervolgens direct beoordelen en advies geven.

De app wordt ‘bemand’ door een team van medische experts dat bestaat uit huisartsen en verpleegkundigen. Zij staan zeven dagen per week klaar om gezondheidsvragen te beantwoorden. Indien nodig kunnen zij ook de hulp van een specialist inschakelen. Wanneer iemand een vraag stelt via de app dan krijgt hij of zij binnen 25 minuten een eerste reactie.

De app is eenvoudig in gebruik en inmiddels al enkele tienduizenden keren geïnstalleerd

Zeven dagen per week

Het team is beschikbaar op maandag tot en met vrijdag van 7 uur in de ochtend tot 11 uur in de avond en in weekenden van 9 uur ‘s ochtends tot 9 uur ‘s avonds. Indien nodig kan via de app, 24/7, ook direct telefonisch contact gelegd worden met de Zilveren Kruis Alarmcentrale door Eurocross. De app is zowel voor Android (vanaf versie 4.2) als Apple (vanaf iOS 9) gebruikers beschikbaar.

De Vakantiedokter app bewees afgelopen jaren haar meerwaarde. Uit een onderzoek dat vorig jaar gehouden werd, gaf vier op de vijf gebruikers aan dat ze dankzij die app in het buitenland geen dokter nodig hadden. Meer dan eenderde zei zeker te weten dat zij zonder het medisch advies van de app wel een dokter bezocht zouden hebben.