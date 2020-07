ZIVVer voegt veilig videobellen toe aan platform

ZIVVER is een internationaal opererend Nederlands platform dat al diensten aanbiedt voor veilige e-mail en bestanden uitwisselen en wordt ingezet door gemeenten, ziekenhuizen, rechtbanken, verzekeraars en accountants. Toen videobellen vanaf maart op grote schaal werd ingezet als alternatief voor persoonlijk contact en fysiek vergaderen, besloot de onderneming volgens CEO Rick Goud het al lopende bèta-programma voor videobellen te versnellen.

ZIVVER Meet AVG-proof

De meest gebruikte oplossingen voldoen volgens Goud niet aan de AVG. ZIVVER Meet is gebouwd met security and privacy by design als uitgangspunt. “Dat houdt in dat we géén gevoelige data ongevraagd opslaan of verwerken, we luisteren niet mee, noch bieden we functionaliteiten die eigenlijk bedoeld zijn voor het vergaren van data voor derden. Ons doel is het bieden van een veilige omgeving, of dit nu gaat om e-mail, bestanden delen of videobellen.”

De live versie van ZIVVER Meet is nu beschikbaar. De oplossing is op een aantal vlakken onderscheidend. Het voldoet aan de eisen van de AVG, het is gebaseerd op de bewezen technologie van Jitsi (open source toepassing voor onder meer videoconferencing) en kwam door onafhankelijke pentests (penetratietesten) heen. Verder is de dienst volledig ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd en bevat het functies zoals scherm delen en wachtkamer.

Gebruikersgroepen meegenomen

In het bèta-programma zijn gebruikersgroepen zoals huisartsen, ziekenhuizen, psychologen, gemeenten, scholen, advocaten en financiële dienstverleners meegenomen, vertelt Goud. “We hadden veel focus op kwetsbare groepen zoals ambulante verslavingszorg en ouderen, die veel baat hadden bij het videobellen tijdens de intelligente lockdown. Eenvoud en gebruiksvriendelijkheid zijn essentieel voor deze groep, waarbij wij de veiligheid en vertrouwelijkheid van videogesprekken kunnen garanderen. Daarnaast zien wij dat het voor heel andere doeleinden wordt gebruikt, zoals interne vergaderingen, workshops en grote groepsgesprekken met meer dan 40 deelnemers.”

ZIVVER is onlangs ook gecertificeerd voor de nieuwe NTA-norm 7516 voor veilige ad hoc communicatie van gezondheidsinformatie. Deze norm is de afgelopen jaren ontwikkeld in het kader van het project veilige Mail vanuit het Informatieberaad Zorg. De leveranciers en zorgpartijen die deelnemen aan het in september 2018 opgestarte project Veilige Mail, hebben zich er aan gecommitteerd om binnen een jaar de in mei 2019 gepubliceerde NTA 7516-veldnorm in hun platforms of diensten op te nemen.