ZMC ook gestart met corona thuismonitoring app

De app werd enkele weken geleden voor het eerst in de praktijk gebruikt door het Catharina Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en onlangs startte ook het Isala hiermee. De app werd ontwikkeld door e-health aanbieder Luscii in samenwerking met het CWZ. Het Zaans Medisch Centrum monitort inmiddels ook al meerdere herstellende coronapatiënten met behulp van de app.

Patiënten die deze app gebruiken kunnen het ziekenhuis daardoor enkele dagen eerder verlaten om thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, verder te herstellen. Voor het ziekenhuis betekent dit dat bedden eerder vrijkomen. Zeker in deze tijd, met de oplopende corona-opnames, een bittere noodzaak.

Corona thuismonitoring

Het ZMC zet de corona thuismonitoring app met name in voor coronapatiënten die nog last hebben van ademhalingsklachten, zoals kortademigheid en/of een te laag zuurstofgehalte in het bloed. Die patiënten krijgen behalve de app ook een saturatiemeter. Daarmee kunnen zij zelf het zuurstofgehalte van hun bloed meten. Die gegevens, samen met andere informatie over hun gezondheidstoestand, worden via de app twee maal per dag naar het ziekenhuis gestuurd. Indien nodig kunnen zij zichzelf extra zuurstof toedienen.

Het ziekenhuis houdt de meetgegevens van de patiënten goed in de gaten. “We bekijken dagelijks de ingevoerde waarden en bellen minimaal twee keer per week met de patiënt. Als de saturatie verslechtert of de klachten nemen toe, dan zien wij dit snel en nemen contact op met de patiënt. Dat werkt heel goed en ook de patiënten vinden de thuismonitoring prettig”, aldus Linda Brandjes, verpleegkundig specialist in het ZMC.

Niet voor alle COVID-19 patiënten

Toch komen niet alle patiënten in aanmerking voor thuismonitoring. Zij die nog extra zuurstof nodig hebben, komen pas in aanmerking voor thuismonitoring als zij minder dan drie liter extra zuurstof per dag nodig hebben. Uiteraard moeten patiënten ook digitaal vaardig genoeg zijn om met de app en thuismonitoring overweg te kunnen.

Voor de patiënten die in aanmerking komen om eerder naar huis te mogen en daar verder te herstellen is geen medische noodzaak meer om in het ziekenhuis te liggen. Zij kunnen, als ze in het ziekenhuis de zuurstof toediening al deels hebben afgebouwd, gemiddeld drie tot vier dagen eerder naar huis.