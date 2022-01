ZonMW investeert in opname zorg op afstand in richtlijnen

ZonMW investeert de komende tijd in zeven projecten waarin beroepsorganisaties in de zorgsector aanbevelingen over zorg op afstand in plaats van fysieke zorg opnemen in hun richtlijnen. De reden hiervoor is volgens de financierder van zorginnovaties het grote belang van de uitbreiding van huidige richtlijnen, die grotendeels nog uitgaan van fysieke zorg. Digitale zorg en andere vormen van zorg op afstand zullen de komende jaren steeds meer deel gaan uitmaken van normale zorg.