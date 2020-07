ZonMw lanceert tool voor Actieprogramma Verward Gedrag

Het Actieprogramma Verward Gedrag heeft als doel door samenwerking te komen tot goede, regionale, borgaanpak voor mensen met onbegrepen gedrag en hun omgeving. Binnen het Actieprogramma werden daarvoor de afgelopen vier jaar in alle Nederlandse gemeenden ruim 500 grootschalige én kleinschalige projecten gefinancierd.

Overzicht op interactieve kaart

Met de nu ontwikkelde tool kan iedereen die werkt aan de aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag overzicht krijgen van de projecten die binnen het Actieprogramma worden uitgevoerd. Zo kunnen subsidieaanvragers zich goed richten op projecten die binnen hun regio lopen of al afgerond zijn.

Met de interactieve landkaart kunnen aanvragers van subsidie zich goed oriënteren op de initiatieven die reeds in hun regio lopen of zijn afgerond. ‘Ook is het voor projectleiders die al bezig zijn met een project handig hulpmiddel om te zien welke projecten er nog meer in hun regio worden uitgevoerd. Omdat je kunt inzoomen per regio ook erg handig voor de regioadviseurs van VLOT’, aldus Carijn Tulp, coördinator regioadviseurs van het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT).

Projecten Actieprogramma Verward Gedrag

De thema’s die tijdens de looptijd van het Actieprogramma Verward Gedrag uitgewerkt werden, waren gebaseerd op negen bouwstenen van het Aanjaagteam Verwarde Personen. Bouwstenen zoals vroegtijdige signalering, preventie en levensstructuur, beoordeling en risicotaxatie of passend vervoer.

De gesubsidieerde projecten dienen allemaal bij te dragen aan minimaal één van die bouwstenen. Maar ze moeten daarnaast ook op een ander gebied focussen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwijs, ervaringsdeskundigheid of Wet verplichte ggz (Wvggz). Met de ontwikkelde tool kunnen de projecten op beide categorieën gefilterd en op de interactieve kaart weergegeven worden.

Met het overzicht wordt niet alleen duidelijk waar in Nederland aan een goedwerkende aanpak gewerkt wordt, maar ook op welke manier. “Op veel plekken wordt er ook gewerkt aan de borging van de werkwijze uit de verschillende pilotprojecten. De regionale maatwerkronde voor borging staat nog open tot 15 september 2020. Deze kaart helpt om ook te zien hoe andere regio’s te werk gaan en werkwijze inbedden”, zo vertelt Carijn Tulp.