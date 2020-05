‘Zorg blijvend veranderd door coronacrisis’

Longarts Boerman draait sinds vorige week weer afspraken op de poli. Daar behandelt zij patiënten met uiteenlopende longaandoeningen, zoals astma, COPD en longembolieën. De meeste afspraken vinden vanwege de coronacrisis momenteel telefonisch plaats.

Boerman draait echter ook mee op de SEH voor de behandeling van spoedgevallen zoals een klaplong of ernstige benauwdheidsklachten. Maar, door het coronavirus ziet haar werkdag er nu toch heel anders uit dan enkele maanden geleden.

Ziekenhuis omgebouwd voor coronacrisis

Samen met haar collega’s heeft Boerman het ziekenhuis in een razend tempo omgebouwd. “Al snel kwamen we erachter dat er veel op ons af zou komen. Het ziekenhuis moest in recordtempo omgebouwd worden. De Spoedeisende Hulp en Intensive Care moesten ruimte maken voor coronapatiënten en er kwamen 6 corona-afdelingen, speciaal voor patiënten met corona of een verdenking daarop. Ook werden verpleegkundigen en artsen van andere afdelingen opgeroepen om zich in te zetten op de corona-afdelingen, Spoedeisende Hulp en Intensive Care. Zij moesten allemaal worden bijgeschoold.”

Toen de coronacrisis losbarstte veranderde de dagtaak van Boerman. Waar ze eerst vooral bezig was met het behandelen van patiënten, werd ze nu ingezet voor het het klaarstomen van collega’s, opstellen van protocollen en de herinrichting van het ziekenhuis. “Een spannende tijd, waarbij we niet precies wisten wat er op ons af zou komen. Maar de betrokkenheid van iedereen was zo mooi. Honderden collega’s waren bereid om anderen te ondersteunen. Heel bijzonder. We zijn er met zijn allen voor gegaan”, aldus Boerman.

E-health gaat groeien

De afname in de piek van het aantal corona besmettingen en de inmiddels structurele daling van het aantal COVID-19 patiënten in ziekenhuisbedden en op de IC’s maakt dat er weer ruimte ontstaat voor het opstarten van de reguliere zorg. Maar de werkdag ziet er nu wel anders uit dan voorheen. “Ik spreek de meeste patiënten nu via de telefoon. Ze zijn gelukkig allemaal heel begripvol en vinden een video- of telefoonconsult een goed alternatief”, licht Boerman toe.

De longarts spreekt te verwachting uit dat e-health toepassingen, die de afgelopen maanden op veel plaatsen binnen de zorg versneld uitgerold zijn, in de toekomst nog meer gebruikt gaan worden. “Door de coronacrisis zijn we anders gaan kijken naar de zorg. We hebben innovatieve oplossingen bedacht en zien dat het niet altijd nodig is om voor alle afspraken naar het ziekenhuis te komen. Voor onderzoeken en behandelingen natuurlijk wel, maar het doorgeven van uitslagen kan ook heel goed telefonisch of via video. Dit kost veel minder tijd; óók voor patiënten. Ook thuis monitoring is succesvol gebleken, waardoor opgenomen patiënten eerder naar huis kunnen en in de gaten worden gehouden door een app”.

Het zijn, volgens Sanne Boerman, veranderingen die de zorg blijvend veranderd hebben. “Ook is er meer waardering voor het zorgpersoneel. Hopelijk is dat ook iets dat we meenemen naar de toekomst.”