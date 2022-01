‘Zorg is de maatschappij een beetje kwijtgeraakt’

“COVID-19 geeft ons een inkijk in hoe de zorg er in 2030 voorstaat als we nu niet vol inzetten op innovatie”, stelt Lucien Engelen. “Terwijl digitale dienstverlening in andere sectoren volkomen normaal is, maakt de zorg hier pas sinds het begin van deze pandemie echt werk van. Patiënten en zorgprofessionals voelen dagelijks het gemis van elders gebruikelijke technologie. Daar is de zorg de maatschappij echt een beetje kwijtgeraakt.” Om die aansluiting te herstellen maakt de gedreven zorginnovator zich hard voor een nieuw operationeel model in de gezondheidszorg. Digitaal staat daarin centraal, niet alleen bij het verlenen van zorg, maar ook bij preventie.

Digitalisering zorg onherroepelijk

Zeven jaar geleden beschreef Engelen in de allereerste coverstory van ICT&health zijn visie op de digitalisering van de zorg. Die beweging was en is in zijn optiek onherroepelijk. Op zijn voorspelling dat ontwikkelingen als videoconsulting en monitoring op afstand zouden uitgroeien tot het nieuwe normaal, werd destijds nog vaak afhoudend gereageerd. Inmiddels is het belang van digitale innovatie breed ingedaald in de zorg, mede onder invloed van COVID-19.

In de coverstory van ICT&health 1 – 2022 die vanaf 17 februari in de zorg verschijnt zoomt de ervaren en bevlogen strateeg zorginnovatie daarom in op de randvoorwaarden voor een duurzame gezondheidszorg, die aansluit op de belevingswereld van zowel patiënten als zorgprofessionals.