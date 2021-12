Zorg-IT aanbieders gaan eOverdracht standaarden gebruiken

De betreffende zorg-IT aanbieders hebben, bij gebrek aan een landelijk aangewezen infrastructuur, het voortouw genomen voor het implementeren van een gemeenschappelijk gedragen standaard. Zij zullen bij de implementatie van de eOverdracht in het kader van VIPP InZicht de eOverdracht software van Nuts opnemen in hun zorgoplossingen. Tijdens een recent gehouden hackathon zetten al zeven zorg-IT aanbieders de schouders onder het realiseren van de eOverdracht op basis van het Nuts Afsprakenstelsel en de eOverdracht-standaard van Nictiz.

Met de nu ondertekende intentieverklaring om samen te werken geven de, inmiddels negen, zorg-IT aanbieders een signaal af aan de gebruikers van hun zorgoplossingen. Namelijk dat een patiënt/cliënt veilig en volgens alle wettelijke eisen elektronisch kan worden overgedragen aan een andere zorginstelling.

Nuts standaarden voor eOverdracht

De Nuts standaarden beschrijven vier aspecten; authenticatie, autorisatie, adressering en logging. Daarmee zijn deze standaarden een aanvulling op de eOverdracht informatiestandaard van Nictiz. De decentrale infrastructuur van Nuts stelt de deelnemende zorg-IT aanbieders in staat dat direct vanuit hun eigen systeem veilig met elkaar te communiceren wordt. Dat maakt het voor zorgorganisaties die met de oplossingen van de betreffende zorg-IT aanbieders werken gemakkelijker om met elkaar samenwerken, zowel op regionaal als landelijk niveau.

Bij zorginstellingen die met een zorgoplossing werken waarin de Nuts standaarden zijn opgenomen, verloopt het elektronisch overdragen van een patiënt of cliënt aan een andere zorgorganisatie als volgt. “De zorgaanbieder start de overdracht in de eigen applicatie. Daarna wordt de grondslag (autorisatie) voor het opvragen van de gegevens digitaal gedeeld met de ontvangende zorgaanbieder. Een medewerker van de ontvangende zorgaanbieder legitimeert zich digitaal via de Irma app of UZI pas. Vervolgens kan hij/zij gegevens opvragen bij de verzendende zorgaanbieder. De eerder gedeelde grondslag wordt dan ook gecontroleerd en bij akkoord kunnen de eOverdracht gegevens worden opgevraagd. Zo is de vertrouwelijkheid van de gegevensoverdracht gewaarborgd”, zo beschrijft Nuts de procedure in het persbericht dat vandaag uitgegeven werd.

Het gebruik van de Nuts standaarden zorgt daarnaast ook ervoor dat het voor alle zorg-IT leveranciers duidelijk is hoe en volgens welke principes informatie uitgewisseld wordt. Dat levert zowel de leverancier als de zorgorganisaties een besparing van tijd en geld op. En daarmee vereenvoudigt en versnelt dan ook weer de invoering van eOverdracht.