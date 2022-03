Zorg op afstand voor helft van de longpatiënten in Isala

De mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand werden al verkend vóórdat de coronapandemie toesloeg. Feit is echter wel dat de ontwikkelingen door deze pandemie de afgelopen twee jaar in een stroomversnelling zijn gekomen. Noem het een geluk bij een ongeluk, maar daardoor verkennen, en implementeren, nu veel meer ziekenhuizen de mogelijkheden van (digitale) zorg op afstand. En het Isala is een van de koplopers op dat gebied in Nederland.

“Tijdens de pandemie konden wij vele coronapatiënten eerder naar huis laten gaan met zuurstof. Naast dat wij daardoor weer ruimte in het ziekenhuis hadden, was het ook fijn voor de patiënt. Nu breiden wij die zorg uit naar andere longaandoeningen. Bij de meeste patiënten die worden opgenomen voor een longaandoening wordt namelijk zuurstof voorgeschreven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een longaanval bij COPD, een longontsteking of longembolie”, vertelt longarts Jan Willem van den Berg van het Isala.

Zorg op afstand via een app

Longpatiënten die in aanmerking komen om, ook als ze nog extra zuurstof nodig hebben, eerder het ziekenhuis te verlaten, krijgen daarvoor een speciale app op hun smartphone. Daarin kan de patiënt aangeven hoe het met hem of haar gaat. Verpleegkundigen in het Mobitoringscentrum van het Isala hebben regelmatig contact met de patiënt. Mocht er meer aan de hand zijn of de verpleegkundige twijfelt, dan is er altijd een longarts standby.

Deze werkwijze heeft haar meerwaarde tijdens de coronapandemie meer dan bewezen. “Het is veilig, het vermindert de ligduur en bovendien; patiënten waarderen het. Daarnaast bewegen patiënten thuis meer dan in het ziekenhuis. Ook al sporen wij het op de verpleegafdeling aan om het bed uit te komen en rond te lopen, het wordt uiteindelijk maar weinig gedaan. Longpatiënten verliezen hierdoor heel snel conditie en worden kortademiger. Ik ben blij dat wij meer patiënten deze ziekenhuiszorg buiten de muren van het ziekenhuis kunnen bieden, oftewel de juiste zorg op de juiste plek”, aldus de longarts.

Sneller contact met verpleegkundige

Inmiddels maken veel patiënten van de afdeling Longgeneeskunde in Isala al gebruik maken van een app. Hiermee krijgen ze niet alleen meer regie over hun ziekte, ze zijn dankzij de app ook beter geïnformeerd. Mocht dat nodig zijn, dan kunnen ze via de app ook sneller in contact komen met een longverpleegkundige. “Door op deze manier te werken zijn er minder ziekenhuisopnames en kunnen longaanvallen vaker worden voorkomen. En goed nieuws, binnenkort is er ook een app voor patiënten met longkanker of een longembolie’, besluite de longarts.

Het feit dat nu al de helft van de zorg van de afdeling Longgeneeskunde ook op afstand, digitaal geleverd kan worden, past ook in bij de langetermijnstrategie van het Isala. Het ziekenhuis streeft er namelijk naar om uiteindelijk een kwart van alle zorg bij de patiënt thuis te verlenen.