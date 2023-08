Zorg rondom hartritmestoornis verbeterd door nieuwe afspraken

Bij een hartritmestoornis door atriumfibrilleren klopt het hart onregelmatig en meestal sneller, vaak met meer dan honderd slagen per minuut terwijl men zich niet inspant. Naar verwachting stijgt het aantal patiënten met atriumfibrilleren de komende jaren flink. Immers, mensen worden ouder en de overlevingskans van mensen bij hart- en vaatziekten/aandoeningen neemt toe. De huisartsen en cardiologen hebben daarom afspraken gemaakt wie wat doet en wanneer.

Het is duidelijk wanneer de huisarts de patiënt naar de cardioloog verwijst en wanneer de cardioloog weer terugverwijst naar de huisarts. Patiënten merken in de praktijk niet zoveel van de veranderde werkafspraken tussen de zorgverleners.

Kennis over hartritmestoornis

Door de nieuwe werkafspraken wordt ook de druk op de ziekenhuiszorg verlicht. Cardioloog Ronald Walhout van Ziekenhuis Gelderse Vallei: “Onder huisartsen en praktijkondersteuners is er meer aandacht voor en kennis over atriumfibrilleren. Daardoor krijgen wij, als cardiologen, in het algemeen gerichtere vragen en verwijzingen. Daarnaast verwijzen we nu ook sneller terug naar de huisarts, veel patiënten vinden dat fijn.”

“De afspraken zijn heel duidelijk voor iedereen. Voor mij als huisarts, maar ook voor de praktijkondersteuner (POH) en de cardioloog in het ziekenhuis. Ik weet waar ik op moet letten, de POH weet welke stappen we moeten doorlopen en het overleg met de cardioloog is een stuk makkelijker”, zegt huisarts Alikhil uit Veenendaal.

Gepersonaliseerde zorg

Het verplaatsen van zorg is een mogelijkheid om de druk op het zorg het hoofd te bieden. Daarbij is het in het geval van hartaandoeningen ook steeds beter mogelijk om de zorgverlening te personaliseren. Zo ontwikkelen onderzoekers van Amsterdam UMC samen met internationale partners, een AI-gestuurd model dat onder meer wordt gevoed met data omtrent bloedwaarden, hartfilmpjes en symptomen. De onderzoekers hopen dat dit model in de toekomst meer tijdige en gepersonaliseerde zorg mogelijk maakt.

Slimme horloges met ingebouwde hartslagmeter en ECG-functie, zoals de Apple Watch, spelen ook een steeds belangrijkere rol bij de detectie van een hartritmestoornis zoals atriumfibrilleren. Op dit moment onderzoekt Cardiologie Centra Nederland of de Apple Watch ingezet kan worden om boezemfibrilleren (AFib) in een vroegtijdig stadium op te sporen.