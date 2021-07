Zorg voor dementie oefenen met serious game DemiZorg

Drie jaar werkten Vilans met internationale partners binnen het project aan de ontwikkeling van technologische oplossingen voor ouderen die hen in staat stelt zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De serious game DemiZorg is een van de resultaten van deze samenwerking die specifiek gericht is op de zorg voor ouderen met dementie.

Het spel biedt mantelzorgers en zorgprofessionals de mogelijkheid om vier verschillende zorgsituaties te oefenen waar zij bij de zorg voor mensen met dementie vaak te maken krijgen. Dit zijn aankleden, douchen, eten en ergens naartoe gaan.

Omgaan met de zorg voor dementie

Tijdens het spel spelen een naast of zorgprofessional de rol van een mantelzorger die uit verschillende acties kunnen kiezen. Elke actie leidt vervolgens weer tot verschillende resultaten. Mantelzorgers zijn in een aantal online creatieve sessies betrokken bij de ontwikkeling van DemiZorg. Daarin konden zij onder andere vertellen over hun eigen ervaringen met het zorgen voor een naaste met dementie. Die ervaringen zijn gebruikt om de inhoud van het spel vorm te geven en aanvullende tips in het spel te verwerken, bijvoorbeeld over het gebruik van bepaalde handige tactieken.

“Een tactiek die uit de sessies naar voren kwam, is om als mantelzorger zo min mogelijk open vragen te stellen aan je naaste. Vraag bijvoorbeeld niet ‘Lieverd, wil je zo even douchen?’ Dit is vaak lastig voor iemand met dementie om te begrijpen of je krijg als antwoord. ‘Maar ik ben toch al gegaan?’. Stel liever voor om samen iets te gaan doen. Zeg bijvoorbeeld ‘Laten we nu gaan douchen’,” vertelt onderzoeker Nienke Vos van Vilans.

De online serious game DemiZorg (Afbeelding via Vilans)

Vilans ontwikkelde eerder ook al, samen met Alzheimer Nederland en ConnectCare de serious game Alzheimer Care Trainer. Ook met deze game kunnen mensen leren om te gaan met patiënten die aan dementie lijden. In die game worden situaties die doorgaans lastig zijn voor een mantelzorger in een 3D-omgeving als een soort stripverhaal weergegeven.