Zorg voor Innoveren: vouchers helpen bij implementatie, opschaling

De subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie. Met de subsidie kunnen organisaties een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach biedt advisering bij de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.

Implementatie, opschaling

De coaches helpen ondernemers zo concreet op weg bij de implementatie of opschaling van hun innovatie. Zo maakte Sander Kamphuis (24), co-owner van Moovd, gebruik van de voucherregeling. Het coaching-traject heeft Moovd geholpen ten tijde van grote verandering binnen de zorg: de nieuwe wet- en regelgeving omtrent de MDR (medical device regulation), die op 26 mei 2021 van kracht is geworden.

Moovd heeft als doel behandeltrajecten in de zorg naar een nog hoger niveau te tillen door ze effectiever en efficiënter te laten verlopen. Dit doet de startup door het digitaliseren van twee bewezen behandelmethoden: digitale exposure therapie en digitale EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Dit moet therapieën toegankelijker maken omdat fysieke barrières weg worden genomen en zij online gebruikt kunnen worden. De therapieën die Moovd ontwikkelt, dragen zo bij aan het oplossen van de capaciteitsproblematiek in de geestelijke gezondheidszorg. De therapieën zijn vooral gericht op trauma’s, angst, maar ook op preventie en zelfredzaamheid, stelt Kamphuis. “Deze therapieën zijn inmiddels gevalideerd en ontwikkeld. En daar kwam de nieuwe Verordening medische hulpmiddelen (MDR) om de hoek kijken.”

Hulp van coach

Toen Moovd in 2020 het product op de markt wilden brengen, bleek uit MDR-regels dat het aan veel eisen moest voldoen. Kamphuis: “We kwamen erachter dat het diepgaande materie is, heel nieuw voor ons. We besloten daarom hulp in te schakelen van een coach. Zo stuitten we op de subsidie van Zorg voor innoveren: de implementatie- en opschalingscoaching.”

Middels de vouchers kon Moovd hulp krijgen van Unitron Regulatory. Dat onderzoekt of een apparaat een medisch hulpmiddel is en of dit voldoet aan medische wet- en regelgeving zoals de Europese CE-markering. Vervolgens geeft het bedrijf advies over hoe de benodigde documentatie en het kwaliteitssysteem kan worden opgesteld. Moovd weet daardoor volgens Kamphuis nu beter hoe te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving rondom de MDR.”

“Moovd heeft specifieke vragen aan ons gesteld, zoals het reviewen van de post-market surveillance procedure”, stelt Lotte Olbertz van Unitron. “Vervolgens heeft Moovd de review input in de procedure verwerkt. Ondanks corona hebben we een fijne samenwerking gehad en online het project efficiënt kunnen bespreken.”