Zorgaanbieders moeten zich voorbereiden op platformzorg

Doen ze dat niet, dan spelen de huidige aanbieders straks geen rol van betekenis meer, zo concludeert KPMG in haar whitepaper over platformzorg. Daarbij moeten artsen, zorgaanbieders en verzekeraars eventuele bezwaren en protectionistisch beleid opzij zetten.

Een transformatie die, zo toonde de hobbelige introductie van een Deense zorgverkeerstoren al aan, nogal wat voeten in aarde kan hebben.

China: Ping An

In augustus van 2019 werd in China de Private Doctor service gelanceerd. Een dienst van het one-stop zorgecosysteem Ping An. Met Private Doctor krijgen Chinese gebruikers via een online consult 24/7 toegang tot een arts. Inclusief de optie om een second opinion te krijgen en het platform is ook een marktplaats voor medische hulpmiddelen en medicijnen. Tevens wordt actief gewerkt aan gezondheidsmanagement en digitale ondersteuning van chronische ziekten. Ping An telt inmiddels meer dan 300 miljoen geregistreerde gebruikers.

Het Chinese platform werkt ook samen met 50 Chinese ziekenhuizen. Binnen die samenwerking is wordt een virtueel ziekenhuisconcept ontwikkeld. Gericht op het leveren van zorg en het monitoren van patiënten op afstand. En aangevuld met een online diagnoseplatform en gezondheidsmanagement. Op die manier moet een optimale combinatie van on- en offline medische diensten ontstaan.

Het platformzorg systeem Ping An werkt ook samen met aanbieders van mobiele diensten, verzekeraars, financiële dienstverleners en dienstverleners van kraamzorg. Het initiatief wil uitgroeien tot ‘s werelds grootste gezondsheidsplatform en gezonder leven, ondersteund door technologie, promoten.

VK: Babylon Health

In het Verenigd Koninkrijk heeft de particuliere organisatie Babylon Health digitale zorgtechnologie ontwikkeld voor de National Health Service (NHS). De smartphone app GP at Hand heeft een chatbot. Die is in staat, met behulp van AI (kunstmatige intelligentie), een triage te doen en een voorlopige diagnose te stellen. Vervolgens wordt de patiënt door de app gekoppeld aan een huisarts voor een consult. In Londen wordt de dienst al door vele duizenden patiënten gebruikt.

Gebruikers zijn zeer tevreden over met name de (gelimiteerde) adviezen die het systeem van Babylon Health, zonder tussenkomst van een arts, kan geven op basis van symptomen. Enkele grote Londense werkgevers leveren Babylon Health al als extra dienst aan hun werknemers.

Disruptief en verschuiving zorglandschap

Toch zijn er ook zorgen over de disruptieve kracht van Babylon Health. Huisartsen vertrouwen voor het runnen van hun praktijk op risicospreiding. De hoge zorgvraag van complexe en oudere patiënten wordt gecompenseerd door de lage zorgvraag van jonge, fitte, patiënten. Diensten als GP at Hand vormen een bedreiging voor dit systeem. De differentiatie van klantportefeuilles leiden middelen weg van degenen die ze het meest nodig hebben naar consumenten die ze het minst nodig hebben.

Het platformzorg systeem GP at Hand is, zo stelt Babylon Health zelf, geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidssituatie. Echter, op de site staat ook dat de service minder geschikt is voor onder andere zwangere vrouwen, kwetsbare ouderen en patiënten met complete psychische aandoeningen.

Tot slot is het voor consumenten niet altijd duidelijk dat deelname aan Babylon Health ook betekent dat ze daarmee overstappen naar een andere huisartsenpraktijk. Door de verschuiving die daardoor in het eerstelijns zorglandschap plaatsvindt ontstaan grote praktijken met een specifieke patiëntenpopulatie gericht op het gebruik van digitale zorg, zo stelt het KPMG whitepaper op basis van diverse Britse publicaties.