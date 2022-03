Zorgassistenten Vughterstede papierloos dankzij digicoach

Kim van Baardwijk-Hattu is van huis uit verzorgende psychogeriatrie bij Vughterstede, een woon- en zorgcentrum in Vught. Ze werd door haar locatiemanager in juli 2021 gevraagd als digicoach omdat ze handig is met digitalisering en sterk in coachen. De inzet van digicoaches bleek in de praktijk een sterke zet, want medewerkers hebben het erg druk waardoor ze nauwelijks aan het bijslijpen van digitale vaardigheden toekwamen.

ICT’ers zijn niet per se digicoach

Een gemotiveerde digicoach kan ze dus net het zetje geven dat ze nodig hebben. Kim van Baardwijk-Hattu: “Voor ICT’ers is het vaak moeilijker om iets zo uit te leggen dat een zorgmedewerker het begrijpt, ze spreken een andere taal. De digicoaches zijn de verbinding tussen de zorgmedewerkers en de ICT’ers. Ik ben een-op-een met hen aan de slag gegaan zodat ze zich niet onveilig voelen. Het aanvragen van inloggegevens en het openen van een dossier we hebben het stap voor stap samen gedaan.”

Project digitale vaardigheden

Inmiddels werken alle vijf de zorgassistenten digitaal. Het project digitale vaardigheden startte met een nulmeting onder alle medewerkers van een afdeling. Dit gebeurde met de zelfscan van Digivaardig in de zorg. Zo ontstond er een beeld van de knelpunten. De digicoaches maakten nieuw instructiemateriaal en organiseerden scholing. Die vond groepsgewijs plaats maar ook een-op-een.

Persoonlijke digicoach

Die persoonlijke aanpak was nodig omdat mensen zich soms onterecht schaamden over hun gebrek aan kennis van digitalisering. Na vijf maanden werd de zelfscan herhaald en schatten de medewerkers zichzelf een stuk digivaardiger in. Er werd zelfs plus 1,6 punt gescoord op een schaal van 10. De belangrijkste voordelen van betere digitale vaardigheden zijn volgens Vughterstede: meer werkplezier, minder werkdruk, hogere kwaliteit van zorg, betere informatieveiligheid en minder belasting van ICT’ers.

Digitale vaardigheden nodig in zorg

Twee andere lokale voorbeelden van training in digivaardigheden vinden bij zorgorganisatie Carintreggeland en bij de GGZ Centraal. Carintreggeland koos voor ‘anders digitaliseren’. Het doel van deze strategie is door middel van het verbeteren van de digitale vaardigheden het werk voor zorgprofessionals eenvoudiger en leuker te maken. Daarvoor wordt onder andere gewerkt met negentien digicoaches, die andere collega’s helpen bij het leren omgaan met hardware en software die tijdens het zorgproces een steeds prominentere rol spelen.

Een ander voorbeeld is de digitraining bij GGz Centraal. Een onderzoek, begin 2021, van de Coalitie Digivaardig in de zorg, toonde destijds aan dat ongeveer een op de vijf medewerkers in de ggz zichzelf ziet als digitaal starter. Dat was voor GGz Centraal aanleiding om met digitale vaardigheden aan de slag te gaan. Onlangs werd het programma ‘Digitaal voor Allemaal’ afgetrapt met een type-challenge. Naar aanleiding van die challenge meldden zich 40 medewerkers aan voor de training smart typen.