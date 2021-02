Zorgcapaciteit ziekenhuizen stijgt, verwijzingen dalen

In de tweede week van februari steeg de landelijke operatiecapaciteit met zo’n 2 procent, van 68 naar 70 procent. Van alle ziekenhuizen zegt driekwart (75%) de kritische planbare zorg weer volledig te kunnen leveren. Dit is de zorg die binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Een week eerder was die zorg bij 71 procent van de ziekenhuizen volledig beschikbaar. De stijging van de totale zorgcapaciteit die door de coronapandemie al maanden onder druk staat, zet vooralsnog dus door.

De zogenoemde deels planbare zorg kan naar eigen zeggen momenteel ook bij driekwart van de ziekenhuizen (75%) geleverd worden. Slechts 3 procent van de ziekenhuizen geeft aan dat zij de planbare zorg volledig kunnen leveren. De (semi-)acute zorg is, net als een week eerder, bij alle ziekenhuizen volledig beschikbaar.

Minder verwijzingen

Er was in de tweede week van februari wel een daling te zien bij het aantal verwijzingen die huisartsen uitschreven voor medisch specialistische zorg. Die daling zou echter te verklaren zijn door het strenge winterweer van die week. Het aantal verwijzingen kwam uit op bijna driekwart (74%) van het aantal dat verwacht zou mogen worden zonder invloed van de coronacrisis. Een week eerder lag dat percentage nog op 85 procent.

Het aantal verwijzingen naar de specialismes interne geneeskunde en heelkunde nam afgelopen week minder af. Dit zou mogelijk te maken kunnen hebben met de behandeling van coronapatiënten en (de gevolgen van) het winterse weer. Het aantal verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg ligt al langer rond het niveau dat we zouden verwachten zonder corona-uitbraak.

Portaal voor zorgcapaciteit

Zorgbeeld is een portaal dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) inzicht biedt in de capaciteit van reguliere zorg tijdens de coronapandemie. Dit inzicht helpt zorgaanbieders bij de onderlinge samenwerking om de toegankelijkheid van de Covid-zorg en reguliere zorg te kunnen borgen en zorgverzekeraars bij de zorgbemiddeling voor hun verzekerden.

Zorgbeeld verzamelt informatie van zorgaanbieders en laat informatie zien over de toegankelijkheid van zorg in de eigen regio, maar ook in andere regio’s. Sinds 10 november leveren ziekenhuizen al informatie aan over de druk op de zorg.