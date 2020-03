ZorgDomein: 450.000 uitgestelde behandelingen per maand

ZorgDomein stelt dat het uitstellen van dergelijke grote aantallen behandelingen onvermijdelijk tot oplopende wachtlijsten zal leiden wanneer de coronacrisis bedwongen is. Daarom is centrale coördinatie, uniforme gegevensuitwisseling én voortzetting van de samenwerking tussen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken in Nederland van groot belang, aldus ZorgDomein.

Uitstel alle niet-acute behandelingen

Het is echter even niet anders. De coronacrisis heeft Nederland en de zorg in zijn greep. Voor het uitstellen van alle niet-acute zorg is gekozen om het zorgstelsel niet zo zwaar te belasten dat het compleet faalt.

Bovendien is vrijwel alle capaciteit nodig voor de opname en behandeling van patiënten die ernstige ziekteverschijnselen hebben door besmetting met het coronavirus. En, minstens zo belangrijk, het uitstellen van niet-acute zorg betekent dat deze mensen, maar ook de zorgveleners, minder risico lopen om zelf besmet te raken, of anderen te besmetten.

Nasleep en samenwerking

Nadat de corona crisis bedwongen is, zal de grootste uitdaging liggen in het verwerken van de uitgestelde zorgvragen. Dat zullen er volgens ZorgDomein vele honderdduizenden kunnen zijn. Om die achterstand in te kunnen lopen is samenwerking tussen huisartsen, ziekenhuizen, zorginstanties, verzekeraars en toeleveranciers cruciaal.

Dit vraagt volgens ZorgDomein ook om voortzetting van landelijke coördinatie en financiering. Op die manier moet de zorg samen tot een werkbare oplossing komen. De coronacrisis heeft aangetoond dat de zorg daartoe in staat is. ZorgDomein wil daar met actuele data en gegevensuitwisseling aan bij blijven dragen.