ZorgDomein ingezet voor verwijzingen psychosociale zorg

De huisartsen zijn blij met de ingebruikname van ZorgDomein voor psychosociale zorg. Tijdens de coronacrisis hebben zij het aantal mensen met dergelijke klachten fors zien groeien. Huisartsen willen deze patiënten steeds vaker het advies geven te gaan praten met een sociaal werker in plaats van meteen een medicijn voor te schrijven.

Meer behoefte aan psychosociale zorg

De meest voorkomende oorzaken van de toenemende psychosociale klachten hebben te maken met de door deze crisis groeiende eenzaamheid, onzekerheid, financiële problemen en rouw. Huisarts Meskers pleitte dan ook al enige tijd voor deze verbinding tussen zorg en welzijn. “Het is fijn dat wij als huisartsen een vertrouwde ingang kunnen zijn voor deze mensen”, aldus de huisarts.

“Een verwijzing naar het sociaal wijkteam is snel en effectief. Hoe eerder mensen in beweging komen om zich weer beter te gaan voelen, des te kleiner de kans wordt dat de gezondheid verslechtert. De sociaal werkers zijn beschikbaar om daarbij te helpen”, zegt senior zorginkoper Erik Kramer van Zorg en Zekerheid.

“Als huisarts is het belangrijk dat je niet alleen naar de medische kant kijkt, want dat lost het onderliggende probleem niet op. Wij kunnen zelf niet helpen bij het oplossen van financiële problemen of eenzaamheid. Het is waardevol dat we als huisartsen naar een sociaal wijkteam kunnen verwijzen. Vanaf nu in Leiden zelfs rechtstreeks via ZorgDomein, waardoor verwijzen nog gemakkelijker wordt”, zo licht huisarts Meskers toe.

Verlichting administratieve lasten

Een digitale verwijzing via ZorgDomein is direct ook een vervanging voor het ‘welzijnsrecept’. Dat was voor huisartsen meer werk. Dat was, zeker gezien het groeiende aantal patiënten dat psychosociale zorg nodig heeft, erg arbeidsintensief. Tijd die nu aan andere patiënten besteed kan worden.

Het ZorgDomein platform werkt al enkele jaren aan oplossingen die de administratieve last van zorgverleners moet verlichten. Zo werd in oktober van 2019 een directe koppeling tussen het platform en de patiëntendossiers van Intramed gerealiseerd. Eerder dat jaar zorgde een vergelijkbare koppeling tussen het platform en mijnCaress, een elektronisch cliëntdossier (ECD) in de ouderen- en gehandicaptenzorg, ook voor een vermindering van de administratieve lasten van verwijzingen en verbetering van de efficiëntie van deze zorg.