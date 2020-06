Zorggebruikers vinden online gezondheidsinformatie betrouwbaar

Vergeleken met de eerste Transparantiemonitor, uit 2018, is het beeld op deze punten nagenoeg onveranderd. Het meest geijkte moment waarop zorggebruikers online op zoek gaan naar informatie over aandoeningen of gezondheidsklachten is voorafgaand aan een afspraak met arts. Maar ook na zo’n gesprek wordt vaak naar informatie gezocht. Patiënten willen de informatie die ze van een arts krijgen bevestigd zien vanuit verschillende informatiebronnen, zo lijkt het.

Inzet PROMs ook gewaardeerd

Naast het gebruik van online informatiebronnen zien zorggebruikers ook de voordelen van het inzetten van zogenoemde PROMs. Dit zijn lijsten waarin gevraagd naar de ervaren gezondheid van een patiënt. Artsen gebruiken de informatie uit die vragenlijsten ter voorbereiding op een gesprek met de patiënt. Dat draagt bij aan een gerichte gespreksvoering tussen arts en patiënt.

Toch krijgt het merendeel van de zorggebruikers op dit moment tijdens het zorgproces nog geen vragenlijsten. Minder positief is het feit dat bij patiënten die wel een vragenlijst ontvingen en invulden, de antwoorden tijdens het consult lang niet altijd besproken werden. Een van de doelen van het programma Uitkomstgerichte Zorg is ervoor te zorgen dat PROMs beter in het zorgproces verwerkt worden.

Zorggebruikers willen meer informatie

Zorggebruikers geven in het onderzoek dat uitgevoerd werd voor de Transparantiemonitor ook aan dat ze behoefte hebben aan meer informatie. En dan in het bijzonder over bijwerkingen, risico’s en voor- en nadelen van behandelopties. Die informatie kan volgens hen het proces van gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt ondersteunen.

Voor het onderzoek naar de transparantie in de zorg ontvingen in 1500 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel een vragenlijst over het gebruik van informatie over gezondheid. Zo’n 47 procent, 713 personen, werkte actief mee aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen. Daarnaast werden ook 14 zorggebruikers geïnterviewd.

Het onderzoek naar de transparantie in de zorg maakt deel uit van een reeks onderzoeken binnen de Transparantiemonitor 2019-2020 van het Nivel. Het meerjarige project richt zich op de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert.