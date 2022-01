Zorginitiatieven willen aanpak innovatie verbeteren

De Health Impact Accelerator (HIA) stelt ondernemers te willen helpen om van idee tot uitvoerbaar werkplan te komen. Gedurende tien weken werken geselecteerde ondernemers samen met hun team aan een investeerderspitch en een scherp en haalbaar businessplan. HIA-coaches ondersteunen hierbij, zo stelt Health-Holland.

Meetbaarheid innovatie

Zo gaan de ondernemers aan de slag met hun innovatie en de meetbaarheid daarvan en krijgen zij wekelijkse online coaching om sneller vooruitgang te boeken. Het programma eindigt met een Slotevenement, waarbij de eindresultaten gepresenteerd worden aan een panel met veel kennis op het gebied van sociaal ondernemen. Ook wordt hier de winnaar van de HIA uitgeroepen.

Het uiteindelijke product of dienst moet volgens HIA ‘echt van betekenis zijn voor het grote publiek’. Het gaat om maatschappelijke impact daar waar het écht nodig is. Bijvoorbeeld om gezondheidsverschillen te verkleinen en burgers faciliteren gezond mee te doen in hun eigen leefomgeving. De deadline voor aanmelding is 25 februari 2022.

Langer zelfstandig functioneren

Health Valley nodigt zorgaanbieders die actief zijn in cure en/of care, uit om vóór 4 februari 2022 projecten in de zorg in te dienen voor de Health Valley Bridge prijs. Het gaat om projecten waarbij door middel van technologie, zorg dichterbij de eigen leefomgeving wordt gebracht, met als doel om langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Een multidisciplinaire jury beoordeelt alle inschrijvingen. Het meest veelbelovende project ontvangt een bedrag van 15.000 euro. De uitreiking vindt plaats op 16 maart 2022 tijdens het Health Valley Event.

Slimme Zorg Estafette

Verder vindt de tweede Slimme Zorg Estafette (SZE) plaats van 27 januari t/m 25 februari 2022. Tijdens dit evenement staat innovatie in zorg, welzijn en preventie centraal. Elke week is er een regio aan zet bij het organiseren van activiteiten (in 2021 waren er 210 activiteiten). VWS wil met dit evenement aandacht vragen voor innovatie en slimme zorg. De SZE heeft als doel om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen de zorg te transformeren.

Het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid steunt dit evenement en roept partijen op om AI-initiatieven aan te melden. Vanuit het programma is er door veel partijen uit het zorgveld samengewerkt aan mooie initiatieven om de potentie van AI om te zetten naar concreet ervaren waarde voor patiënten, zorgverleners en burgers. Een activiteit aanmelden of registreren om deel te nemen kan tot 26 januari 2022 via de website van de Slimme Zorg Estafette. Organiseren van uw activiteit kan online of op locatie.