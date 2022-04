Zorginnovatieprijs 2022 voor digitaal platform ApoAfspraak

De initiatiefnemers van het prijswinnende digitale platform zijn de jonge apothekers Loek van den Akker (Best), Jeroen de Booij (Apeldoorn) en Diederik van Lieshout (Helmond). Ze werden door juryvoorzitter en KNMP-bestuurslid Sijtze Blaauw verrast met een aandenken en een geldprijs van tienduizend euro. “Het digitaal platform geeft de apotheker een mandaat om een niet-leverbaar geneesmiddel direct om te zetten in een alternatief”, vertelt de Apeldoornse apotheker Jeroen Booi. “Dus over- en weer gebel over een alternatief geneesmiddel is nu niet meer nodig.”

Efficiënt alternatief geneesmiddel aanbieden

Patiënten, apothekers en andere zorgverleners hebben dagelijks te maken met geneesmiddelentekorten. Voor het derde jaar op rij zijn meer dan duizend tekorten genoteerd. Dit blijkt uit de jaarcijfers over 2021 van KNMP. Het apotheekteam besteedt wekelijks gemiddeld 17,5 uur aan het oplossen van deze tekorten. “Het maken van afspraken over alternatieven gaat altijd in samenspraak met de voorschrijver”, aldus apotheker Diederik van Lieshout. “In de praktijk blijkt dat een inefficiënt en tijdrovend proces. Bij een tekort vindt doorgaans eerst overleg plaats tussen de apotheker en voorschrijver over een voorgesteld alternatief, volgt een nieuw recept, dat daarna in de apotheek opnieuw moet worden verwerkt.”

Wisselen van geneesmiddelen op digitaal platform

Om afspraken omtrent het wisselen van geneesmiddelen sneller en effectiever te regelen werd ApoAfspraak ontwikkeld. Op het platform kunnen apothekers niet-leverbare geneesmiddelen registreren en meteen een bijbehorend alternatief geven aan de voorschrijver. De voorschrijver kan dit vervolgens digitaal goed- of afkeuren voor zijn patiënten en daar voorwaarden aan verbinden.



Apotheker Sijtze Blaauw, secretaris van het KNMP-bestuur en voorzitter van de jury voor de KNMP Zorginnovatieprijs waardeert het initiatief en het enthousiasme van de drie jonge apothekers. “ApoAfspraak kan zorgverleners helpen om de administratieve lasten rondom geneesmiddelentekorten verder te beperken. Hoewel apothekers zo’n 99 procent van de tekorten kunnen oplossen, gaat dat gepaard met veel overleg en kost dit nog erg veel tijd. ApoAfspraak haakt daar op effectieve wijze op in.”



Digitale platformen & apothekers

Voor apothekers kunnen digitale platformen zoals ApoAfspraak erg praktisch zijn. Steeds meer apothekers maken dan ook gebruik van handige platformen. Een goed voorbeeld is het platform Kijksluiter.nl. Kijksluiter is een digitale bibliotheek met een verzameling videoanimaties over bijsluiters van geneesmiddelen. Het overgrote deel van de apothekers gebruikt Kijksluiter en veel apotheken zetten het platform ook in bij patiënten, meestal bij een eerste uitgifte.