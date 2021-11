Zorginstituut sluit aan bij EU-verband voor evaluatie zorgtechnologie

De HAG richt zich in eerste instantie vooral op de ontwikkeling van een solide basis om de gezamenlijke werkzaamheden van de deelnemende organisaties verder vorm te geven. Daarnaast wil het samenwerkingsverband Europese beleidsmakers en relevante instellingen en agentschappen adviseren over de evaluatie van gezondheidstechnologie, en over het verder vormgeven van de Europese samenwerking op dit gebied, zo vertelt Tiana van Grinsven, lid van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland.

Belang samenwerking bij evaluatie

“Het is belangrijk dat we de Europese samenwerking bij de evaluatie van nieuwe behandelingen, geneesmiddelen en gezondheidstechnologie verder intensiveren”, aldus Van Grinsven. “We kunnen veel van elkaar leren, dubbel werk voorkomen en met de samenwerking de doorlooptijd van evaluaties van gezondheidstechnologie verkorten. Dat is ook in het belang van de mensen in Nederland die daardoor sneller toegang krijgen tot behandelingen, geneesmiddelen en innovaties.”

Voorzitterschap

De Heads of Agencies Group heeft Prof. Rui Santos Ivo (INFARMED, Portugal verkozen tot voorzitter, met Prof. Dominique Le Guludec (HAS, Frankrijk) en Dr. Trygve Ottersen (NIPH, Noorwegen) als vice-voorzitters. Organisaties die zich tot nu toe bij de groep hebben aangesloten, zijn onder meer:

AEMPS (Spanje).

AIFA (Italië).

AGENAS (Italië).

AIHTA (Oostenrijk).

INFARMED (Portugal).

KCE (België).

NIPH (Noorwegen).

G-BA (Duitsland).

HAS (Frankrijk).

HIQA (Ierland).

IQWIG (Duitsland).

FIMEA (Finland).

NCPE (Ierland).

REDETS (Spanje).

RER (Italië).

RIZIV-INAMI (België).

NOMA (Noorwegen).

TLV (Zweden).

Zorginstituut Nederland (Nederland).

Sneller nut bepalen

Onlangs kwamen het Zuyderland ziekenhuis, TNO, het CBS en zorgverzekeraar CZ naar buiten met een pilot waaruit bleek dat het mogelijk is om gevoelige data uit meerdere bronnen te analyseren zonder dat deze data daadwerkelijk worden gedeeld. Zo kan het nut van nieuwe gezondheidstechnologie en andere zorginnovaties sneller vastgesteld worden en komen deze innovaties sneller beschikbaar.

Dit kan middels Privacy Enchancing Technologies (PET’s) en goede samenwerkingsafspraken. Zo kunnen de grote hoeveelheden beschikbare data maximaal gebruikt worden voor het verbeteren van de zorg, zonder in te boeten op privacy en vertrouwelijkheid.