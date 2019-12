ZorgkaartNederland Top 2019 bekend

Iedereen die een ziekenhuis of kliniek waardeert op ZorgkaartNederland moet voor zeven zaken een cijfer geven. Bijvoorbeeld over het nakomen van afspraken, de behandeling of het luisteren naar de patiënt. Ook wordt aan de patiënt gevraagd of hij de instelling zou aanbevelen aan anderen. Voor verpleeghuizen moet de patiënt zes vragen beantwoorden en aangeven of hij het verpleeghuis aanbeveelt.

Aan de hand van de waarderingen is uitgerekend wie er over 2019 het best gewaardeerd werden door hun patiënten en cliënten.

De genonimeerden

Verpleeghuizen:

Norschoten/ Barneveld

Avoord / Etten-Leur

Opella / Ede

TriviumMeulenbeltZorg / Twente

Envida / Maastricht en Heuvelland

Frankelandgroep / Schiedam

Vitalis / Eindhoven

SVRO / Rijssen

WVO zorg / Middelburg

Schakelring / Waalwijk

Ziekenhuizen:

Streekziekenhuis Koningin Beatrix /Winterswijk

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis / Dirksland

Flevoziekenhuis Almere / Almere

Rode Kruis Ziekenhuis / Beverwijk

Deventer Ziekenhuis / Deventer

Sint Maartenskliniek / Nijmegen

Maasziekenhuis Pantein / Boxmeer

Catharina Ziekenhuis Eindhoven /Eindhoven

BovenIJ Ziekenhuis / Amsterdam

Zelfstandige klinieken:

Betan Clinics / Groningen

Medisch Centrum Bloemendaal / Bloemendaal

Oogcentrum Noordholland / Heerhugowaard

Alexander Monro Ziekenhuis / Bilthoven

Sionsberg / Dokkum

PoliDirect / Haarlem

Acibadem International Medical Center / Amsterdam

Annatommie MC / Utrecht

Hartkliniek / Lelystad

MCV Nederland / Apeldoorn – Hengelo

Grootste ervaringssite in de zorg

ZorgkaartNederland, de grootste ervaringssite in de zorg, bevat ruim 700.000 waarderingen over ruim 126.000 instellingen en zorgverleners. Elke maand kijken 1 miljoen mensen op de site. De Patiëntenfederatie Nederland lanceerde de website ZorgkaartNederland in 2009 als een onafhankelijk initiatief. In 2017 werd de website genoemd als onderdeel van een plan van toenmalig minister Schippers van VWS om de helderheid van kwaliteit en kosten van zorg voor patiënten rigoureus te verbeteren.