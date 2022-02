Zorgprimeur: e-health toepassing definitief in zorgaanbod

De e-health toepassing TeleCheck-AF is ontwikkeld door cardiologen van het Maastricht UMC+. De methode en bijbehorende app, Fibricheck, wordt inmiddels standaard gebruikt bij patiënten die aan atriumfibrilleren en andere supraventriculaire hartritmestoornissen leiden. Patiënten meten via de app zelf hun hartritme. De meetgegevens worden automatisch en veilig naar de cardioloog gestuurd die de resultaten analyseert en op afstand een behandeladvies geeft, via telefoon of een beeldbelconsult.

VGZ vergoedt e-health toepassing

Zoals gezegd, het gebruik van e-health toepassingen is zeker niet nieuw. Tot nu toe bleef de toepassing van methodes voor zorg op afstand echter overwegend experimenteel, deel van onderzoeksprojecten en zonder structurele afspraken over vergoeding door zorgverzekeraars. De overeenkomst die het MUMC+ en VGZ nu gesloten hebben over de structurele vergoeding van Telecheck-AF, is een primeur voor Nederland.

Het betreft nog wel een lokale afspraak tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar. Maar, inmiddels heeft de NZa deze afspraak via een schikking gehonoreerd. Dat biedt ruimte zodat andere ziekenhuizen ook eenvoudig afspraken kunnen maken met de zorgverzekeraar(s) over deze vorm van digitale zorg.

“De ontwikkeling en toepassing van TeleCheck-AF is het grootste project op het gebied van digitale zorg in de coronacrisis in Europa. Op dit moment doen 41 centra – met meer dan 4000 patiënten mee – en gebruiken daarvoor de app Fibricheck. Het MUMC+ is initiatiefnemer en kartrekker, maar nu ook het eerste ziekenhuis van Europa dat definitieve afspraken heeft over de financiering, met dank aan de goede en nauwe samenwerking met VGZ”, vertelt MUMC+ cardioloog Dominik Linz.

De Fibricheck-app, onderdeel van TeleCheck-AF, is ontwikkeld in België. Het bedrijf werkt ook al langere tijd samen met Fitbit. Samen ontwikkelden zij al een toepassing die het hartritme via de smartwatch nauwkeurig in de gaten houdt.

Forse besparing op zorgkosten

Het inzetten van e-health toepassingen biedt veel voordelen. De bekende argumenten zijn hier al vele keren de revue gepasseerd en lopen uiteen van minder fysieke ziekenhuisbezoeken voor patiënten tot een lagere werkdruk voor het zorgpersoneel. E-health toepassingen en digitale zorg (op afstand) in het algemeen is een belangrijke factor voor het streven om de zorg ook in de toekomst betaalbaar én bereikbaar te kunnen houden.

Daarnaast kunnen e-health toepassingen ook tot structurele besparingen op de zorgkosten leiden. Voor Telecheck-AF is dat doorgerekend. Landelijk zijn er circa 142.000 patiënten die jaarlijks een cardioloog bezoeken en in aanmerking komen voor het gebruik van TeleCheck-AF. Als alle andere ziekenhuizen TeleCheck-AF toepassen is een besparing van circa €24 miljoen aan zorgkosten mogelijk, zo becijferden het MUMC+ en VGZ.

“De door MUMC+ ontwikkelde werkwijze is een heel mooi voorbeeld van digitale zinnige zorg en zien we daarom ook als een “good practice”. Door deze stap en dankzij de nauwe samenwerking van MUMC+ en VGZ kan de werkwijze verder opgeschaald worden naar andere ziekenhuizen en kunnen in de nabije toekomst nog meer van onze leden gebruik maken van deze innovatieve zorg”, aldus Nils van Herpen, Innovatiemanager Zorg bij VGZ.