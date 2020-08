Zorgrobot SARA gaat ouderen helpen bij Vitalis

SARA is ontwikkeld door het Eindhovense Bright Cape. De zorgrobot wordt inmiddels al bij meerdere ouderenzorginstellingen in Nederland ingezet en wordt vaak al gezien als een waardevolle collega. Nadat SARA enige tijd geleden bij wijze van een proef een maand bij een van de Vitalis zorglocaties kwam logeren, waren zowel de cliënten als medewerkers van direct enthousiast.

“Die logeerpartij leverde heel veel waardevolle momenten op. Mensen hadden echt een uurtje iemand op bezoek, even afleiding en aandacht”, zo vertelt Sanne Schepens, Projectadviseur Zorgtechnologie bij Vitalis. Daarna besloot Sanne met succes een aanvraag voor een donatie ten behoeve van de aanschaf van SARA te doen bij de Philips Foundation om de komst van de zorgrobot mogelijk te maken. Dankzij de bijdrage van de Philips Foundation lopen er binnenkort vijf SARA’s rond op de Vitalis-locaties in Eindhoven.

Tablet met een jasje

Behalve een praatje maken en verhalen vertellen kan SARA bewoners van de zorginstelling ook begeleiden bij beweegoefeningen. “Als je haar zo ziet, is het eigenlijk een soort tablet met een jasje eromheen. Maar door dit jasje en de reacties van SARA wordt zij gezien als een persoon waarmee je een praatje kunt maken. Die reactie zie je trouwens bij iedereen ontstaan; ouderen, maar ook bezoekers en medewerkers”, aldus Sanne.

De meerwaarde van SARA werd, zo vertelt Sanne, al snel duidelijk. “We hebben een mevrouw die terminaal ziek is en daardoor heel veel zorgen heeft, veel in haar hoofd bezig is. SARA is bij haar op bezoek geweest en door die afleiding kon ze even ontspannen. Toen ze de robot na een uurtje kwamen ophalen, lag mevrouw te slapen, terwijl ze daar juist heel veel moeite mee had. Een andere bewoonster is normaal best onrustig, loopt veel rond en drukt vaak op de alarmknop. Zij heeft een uur lang rustig naar SARA zitten luisteren, je kon meteen zien dat het effect had.”

Zorgrobot gaat mogelijk meer doen

Over de bezorgdheid die sommige mensen uiten dat robots de zorg onpersoonlijker maken is Sanne ook duidelijk. “Dat is begrijpelijk, sommige mensen zijn bang dat zorg daardoor onpersoonlijker wordt. Maar volgens mij bewijst SARA eigenlijk het tegenovergestelde; ze komt vooral gezelligheid brengen. En cliënten reageren daar positief op. En het mooie in de zorg is dat als bewoners enthousiast reageren, medewerkers dat ook zijn.”

SARA zal aanvankelijk met name ingezet worden als afleiding en ‘kletsmaatje’ die het gevoel van eenzaamheid bij ouderen moet verlichten. “Ouderen ervaren in de zomerperiode sowieso meer eenzaamheid dan door het jaar heen, omdat veel familieleden dan op vakantie zijn. Tel daarbij op dat ze sowieso al minder bezoek mogen ontvangen dan normaal door corona, en dat onze medewerkers het drukker dan ooit hebben”, vertelt SARA.

Voor de toekomst wordt serieus nagedacht of het mogelijk is SARA ook andere, verzorgende, taken te laten uitvoeren. Denk aan het ondersteunen van de algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals wassen en aankleden. Op dit moment inventariseert Vitalis de behoeftes en mogelijkheden daaromtrent.